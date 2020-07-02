«Разочарование на пределе»: бизнесмен на Украине борется с Зеленским

Украинский телеведущий, основатель и финансовый директор клиники и фонда Eurolab Андрей Пальчевский 1 июля на своей странице в Facebook заявил, что зарегистрировал в министерстве юстиции Украины новую политическую партию.

«Только что зарегистрировали политсилу, называется "Победа Пальчевского". Смысл ее прост и понятен: мы ждали 30 лет, мы доверили новому руководству около года назад повернуть дела в стране, и разочарование достигло предела», — заявил Пальчевский в видеообращении.

По его словам, задача новой политической силы будет в объединении вокруг центра страны, а не делении ее на части.

«Что касается экономики, давайте оставим, так сказать, нематериальные разговоры сами знаете кого из президентов им, а займемся благосостоянием, борьбой с бедностью и пригласим для этого людей, которые могут», — добавил он.

Местные выборы должны пройти на Украине 25 октября. Замглавы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко ранее заявил, что Верховная Рада не будет переносить их дату из-за эпидемии коронавируса. При этом по закону парламент должен отдельным постановлением назначить дату проведения местных выборов.