Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Разочарование достигло предела»: украинский бизнесмен Пальчевский зарегистрировал новую партию 

Украина.ру и ещё 2 1 час назад
«Разочарование на пределе»: бизнесмен на Украине борется с Зеленским
Фото: © vk.com, Андрей Пальчевский
Украинский телеведущий, основатель и финансовый директор клиники и фонда Eurolab Андрей Пальчевский 1 июля на своей странице в Facebook заявил, что зарегистрировал в министерстве юстиции Украины новую политическую партию.
«Только что зарегистрировали политсилу, называется "Победа Пальчевского". Смысл ее прост и понятен: мы ждали 30 лет, мы доверили новому руководству около года назад повернуть дела в стране, и разочарование достигло предела», — заявил Пальчевский в видеообращении.
По его словам, задача новой политической силы будет в объединении вокруг центра страны, а не делении ее на части.
«Что касается экономики, давайте оставим, так сказать, нематериальные разговоры сами знаете кого из президентов им, а займемся благосостоянием, борьбой с бедностью и пригласим для этого людей, которые могут», — добавил он.
Местные выборы должны пройти на Украине 25 октября. Замглавы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко ранее заявил, что Верховная Рада не будет переносить их дату из-за эпидемии коронавируса. При этом по закону парламент должен отдельным постановлением назначить дату проведения местных выборов.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
Последние новости
Трагедия в семье Порошенко. Экс-президента постигла тяжелая утрата Трагедия в семье Порошенко. Экс-президента постигла тяжелая утрата Полная деградация. Ужасающий поступок мужчины в киевской подземке Полная деградация. Ужасающий поступок мужчины в киевской подземке Кто управляет и "крышует" украинских радикалов Кто управляет и "крышует" украинских радикалов
Комментарии
Украина , В мире , Выборы на Украине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Ким Чен Ын пришел в бешенство из-за жены
Ким Чен Ын пришел в бешенство из-за жены
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Видео
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
00:10
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
В мире
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
02:45
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
В мире Другое
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
02:52
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение