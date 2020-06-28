Рейтинг Зеленского рекордно обвалился 

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского рекордно обвалился: с сентября 2019 года он упал с 56,1 процента до 25,3 процента. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на результаты соцопроса, проведенного Центром Разумкова.

В поддержку бывшего главы государства Петра Порошенко высказались 11,1 процента опрошенных украинцев. В прошлом году его поддерживали 6,1 процента.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко набрал 14,6 процента голосов (7,2 процента — в сентябре 2019-го), а лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 5,6 процента (против 4,3 процента в прошлом году).

Не определились с выбором 13,9 процента респондентов.

Ранее в июне сообщалось, что баланс доверия к Зеленскому за год опустился с 34,1 процента до минус 8,9 процента, впервые став негативным. По данным опроса, полностью доверяют Зеленскому 13 процентов респондентов, скорее доверяют — 28,3 процента, скорее не доверяют — 25,4 процента. Полностью не доверяют главе государства 24,8 процента украинцев.