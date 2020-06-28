Известный своими резкими антироссийскими высказываниями львовский телеведущий Остап Дроздов рассказал о своём видении целей существования Украины как проекта.

Дроздов заявил, что Украина, по его мнению, должна являться антироссийским проектом, призванным отрицать всё российское как насильственно оккупационное, иначе страна ему неинтересна. Ведущий посетовал в интервью ISLND TV на то, что его государству приходится быть с РФ соседями.

"Я вообще Украину как проект — и гуманитарный, и государственнический — расцениваю исключительно как АнтиРоссию. Другой цели существования независимой Украины нет. Она всегда может быть независимой, но пророссийской, но тогда это не Украина. Она может быть независимой, переходной, малороссийской, как сейчас, — это не Украина. А, собственно, Украина как антироссийский проект, который призван отрицать все русское как насильственно оккупационное и привнесенное через насильственные действия — собственно, это и есть суть. Без этого мне это неинтересно вообще. Меня ввиду этого сегодняшняя Украина не интересует, она не хочет быть антироссийской", — заявил он.

Также он сообщил, что ненавидит украинцев, которые не придерживаются антироссийских взглядов и не хотят влиять на развитие своей страны. Дроздов назвал таких граждан придурками и признался, что несчастен, так как у него нет большого числа единомышленников. Из-за этого он готов «задушить голыми руками Украину».

"Я ненавижу Украину из-за тех всех придурков, которые тут живут, не хотят делать это своей страной, которые и дальше сидят в одном месте у нашего северного соседа", — сказал он.

Остап Дроздов не впервые выступает со столь скандальными заявлениями. В конце мая 2020 года в эфире своего YouTube-канала он пожелал гибели жителям Крыма и Донбасса, а также заявил, что является сторонником тотальной блокады обоих регионов и их надо оставить без света и воды.