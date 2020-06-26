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Зеленский остался в шоке от наводнения на западе Украины 

Павел Тиунов и ещё 6 19 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский выразил крайнюю степень удивления масштабом трагедии в Ивано-Франковской области, где произошло наводнение. Своими впечатлениями он поделился в эфире ток-шоу «Право на власть».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Зеленский посетил Ивано-Франковскую область, западный регион страны, наиболее пострадавший от наводнения, в ходе рабочей поездки. Там президент в скором времени проведет совещание, на котором поставит вопрос ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Национальный лидер Украины подчеркнул, что, пообщавшись с населением и оценив положение в регионе с высоты полета на вертолете, был поражен масштабом трагедии.
По предварительным данным, отметил глава государства, в результате было разрушено 8 тысяч зданий, 10 000 гектаров земли сельскохозяйственного назначения оказались под водой.
Отмечается, что украинские власти на восстановление прежних условий жизни и труда местных жителей выделили сумму порядка 28 миллионов долларов.
Зеленский подчеркнул, что в настоящий момент все поврежденные участки федеральных трасс были восстановлены, чему в свою очередь были удивлены местные жители.
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Украина , Видео , В мире , Катастрофы , Происшествия , Наводнение , Владимир Зеленский
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