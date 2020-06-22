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Украинец избил оппонента колбасой в магазине 

Lenta.ru 9 минут назад
Колбасой по шее: драка украинцев в магазине
Фото: ТАСС
На Украине двое мужчин устроили драку в одном из магазинов под Киевом. На появившееся в сети видео обратило внимание издание «Апостроф».
Неизвестно, что стало причиной конфликта, но словесная перепалка переросла в потасовку. При этом в качестве «оружия» один из мужчин использовал батон колбасы.
После того, как один из дерущихся счел инцидент исчерпанным, второй попытался ударить его в спину ногой в прыжке. Однако он не учел разницу в весовых категориях и свалился на асфальт, после чего на него обрушился град ударов мясным изделием по шее.
В итоге палка колбасы сломалась пополам, состояние мужчин и их дальнейшая судьба неизвестны.
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Украина , В мире , Киев
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