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Бывший соратник Зеленского поблагодарил его за свое увольнение 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Экс-соратник Зеленского поблагодарил за увольнение
Фото: Reuters
Бывший соратник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил с критикой команды главы государства. Об этом Богдан написал в Facebook.
Он поблагодарил Зеленского за свое увольнение, добавив, что рад не иметь отношения к хаосу, в который глава государства бросает страну.
«Я шел не за должностями, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода — мы с вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую вы за четыре месяца превратили в посмешище», — написал Богдан.
Также Богдан отметил, что ему жаль, что мечты о стране со счастливыми людьми и без коррупции президент променял «на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей», которые им манипулируют.
Богдан официально ушел в отставку 11 февраля. Его место занял советник президента Андрей Ермак. Причиной увольнения оказался затянувшийся личный конфликт с Зеленским. Источники в окружении президента рассказали, что украинского лидера раздражало приписываемое Богдану влияние на него, и он начал отдалять от себя главу офиса. Это привело к конфликтам и с другими чиновниками.
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Украина , В мире , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Андрей Ермак
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