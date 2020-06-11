Экс-соратник Зеленского поблагодарил за увольнение

Он поблагодарил Зеленского за свое увольнение, добавив, что рад не иметь отношения к хаосу, в который глава государства бросает страну.

«Я шел не за должностями, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода — мы с вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую вы за четыре месяца превратили в посмешище», — написал Богдан.

Также Богдан отметил, что ему жаль, что мечты о стране со счастливыми людьми и без коррупции президент променял «на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей», которые им манипулируют.