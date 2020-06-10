Против Порошенко возбудили уголовное дело 

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Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по делу о «предоставлении незаконного приказа» главе Службы внешней разведки.

Об этом со ссылкой на Госбюро расследований Украины пишет РИА Новости.

«В помещении центрального аппарата Госбюро расследований Петру Порошенко следователями ГБР было вручено письменное сообщение о подозрении в уголовном производстве», — заявил начальник второго отдела Госбюро Вадим Приймачок.

Он пояснил, что бывший президент Украины «обоснованно подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий».