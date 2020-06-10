Против Порошенко возбудили уголовное дело 

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по делу о «предоставлении незаконного приказа» главе Службы внешней разведки.
Об этом со ссылкой на Госбюро расследований Украины пишет РИА Новости.
«В помещении центрального аппарата Госбюро расследований Петру Порошенко следователями ГБР было вручено письменное сообщение о подозрении в уголовном производстве», — заявил начальник второго отдела Госбюро Вадим Приймачок.
Он пояснил, что бывший президент Украины «обоснованно подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий».
Как сообщал «Рамблер», ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля по уголовным делам о сокрытии от таможенного контроля перемещения 43 произведений искусства через украинскую границу и незаконной прослушке разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.