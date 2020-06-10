На Украине снова подскочила заболеваемость коронавирусом 

На Украине с начала эпидемии зафиксирован 28381 случай коронавируса, 833 летальных, 12769 пациентов выздоровели. Об этом 10 июня сообщает Минздрав Украины в Telegram.

«По состоянию на 09:00 10 июня в Украине 28381 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 833 летальных, 12769 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 525 новых случаев», — говорится в сообщении.

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 3757 и 3580. Более 2 тысяч болеют в Львовской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около тысячи и меньше.

По состоянию на утро 10 июня в центральную лабораторию поступило 525 обращений.