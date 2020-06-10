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Зеленский пошел на госизмену в Закарпатье — Томенко 

Украина.ру и ещё 4 3 часа назад
«Зеленский пошел на госизмену»
Фото: Reuters
Национальные интересы Украины под угрозой из-за создания венгерского района в Закарпатье. Об этом 9 июня заявил политик и лидер партии «Ридна краина» Николай Томенко, пишет znaj.ua
По его словам, 29 мая министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сиярто заявили о договоренности по созданию «Венгерского района» на базе Береговского района в Закарпатье.
Он также отметил, что самыми последовательными борцами за «Венгерское Закарпатье» выступает венгерская праворадикальная партия «Йоббик», которая за последние годы из маргинального объединения превратилась во вторую парламентскую партию страны. В прошлом году руководитель «Йоббика» Томаш Шнайдер, находясь в Береговском районе, вновь призвал создать «автономию региона от Киева».
«Украинская власть в период деятельности всех президентов, включительно с [Виктором] Януковичем, отрицали идеи создания "этнических районов" как угрозу унитарности государства… И вот, неожиданно, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба фактически поддержал программу партии "Йоббик"», — заявил он.
Также Томенко убежден, что министр иностранных дел Украины должен безотлагательно проинформировать Верховной Рады и весь украинский народ о содержании договоренностей с Венгрией.
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Украина , В мире , Выборы на Украине , Санкции , Дмитрий Кулеба , Николай Томенко , Верховная Рада , Венгрия
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