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В Украине предложили причислить Флойда к лику святых 

Алиса Селезнёва и ещё 8 59 минут назад
В Украине предложили причислить Флойда к лику святых
Фото: Reuters
Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива предложил переименовать проспект Степана Бандеры в Киеве в честь афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании в США. Об этом депутат заявил в своем Telegram-канале.
«Рамблер» писал, что после гибели жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда в США начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки и погромы.
Кива заявил, что солидарен с американским народом и разделяет «их национальное горе».
«Как народный депутат Украины, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда! Так же обращаюсь к митрополиту Эпифанию с требованием канонизировать невинно убиенного Флойда и назначить день почитания его в церкви», — написал депутат.
Он также назвал Флойда «чернокожим великомучеником», «борцом за свободу и права чернокожих людей» и призвал премьер-министра Украины выделить семье погибшего 10 000 000 долларов.
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Украина , В мире , Илья Кива , Верховная Рада , Киев , США
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