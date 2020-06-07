Зеленского обвинили в обмане украинцев

По её словам, глава государства обещал уволить чиновников старой команды и привести новых людей, но в его окружении находятся люди, которые связаны с Петром Порошенко и американским финансистом Джорджем Соросом

Нам обещали новые лица. Скажите, в нацбанке новое лицо вы хоть одно заметили?

Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными кому нужно за океаном лицами, — отметила Лукаш в интервью телеканалу «112 Украина».

Она считает, что в своей «ущербной и неэффективной» кадровой политике Зеленский руководствуется принципом «выбирать из плохого худшее». Экс-министр добавила, что президента Украины окружают профессиональные предатели.