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Экс-министр рассказала, в чём Зеленский обманул украинцев 

News.ru и ещё 1 15 минут назад
Зеленского обвинили в обмане украинцев
Фото: globallookpress.com
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что кадровая политика президента страны Владимира Зеленского свидетельствует об обмане им своих избирателей.
По её словам, глава государства обещал уволить чиновников старой команды и привести новых людей, но в его окружении находятся люди, которые связаны с Петром Порошенко и американским финансистом Джорджем Соросом.
Нам обещали новые лица. Скажите, в нацбанке новое лицо вы хоть одно заметили?
Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными кому нужно за океаном лицами, — отметила Лукаш в интервью телеканалу «112 Украина».
Она считает, что в своей «ущербной и неэффективной» кадровой политике Зеленский руководствуется принципом «выбирать из плохого худшее». Экс-министр добавила, что президента Украины окружают профессиональные предатели.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский заявил: он понимает мотивы протестующих, требующих отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, но при этом оговорился, что сейчас альтернативы главе МВД нет. По его словам, Аваков, назначенный на пост ещё во времена Порошенко, должен довести до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.
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Комментарии
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Павел Шеремет , Елена Лукаш , Арсен Аваков , Джордж Сорос , МВД
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