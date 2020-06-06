«Очень опасно»: Зеленский хочет узаконить частные армии

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Владимир Зеленский предложил правительству разработать законопроект о ЧВК на Украине . На данный момент есть два проекта закона о частной армии, оба не зарегистрированы в парламенте.

В одном из проектов для частный армий не предусмотрено никаких ограничений.

"Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно", — пояснил необходимость заняться ЧВК президент на первом заседании Консультативного совета по делам ветеранов войны.

Зеленский предложил и совету присоединиться к разработке законодательства о ЧВК, пишет «Интерфакс-Украина». Глава государства озвучил пожелание, чтобы эти наработки были представлены в раду до закрытия сессии.