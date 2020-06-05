Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новую программу МВФ в Раде сравнили с «капитуляцией» 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Новую программу МВФ в Раде сравнили с «капитуляцией»
Фото: ТАСС
Международный валютный фонд (МВФ) поставил перед Украиной такие условия по новой программе кредитования, что их можно назвать «вопросом капитуляции». Такое бывает, когда территорию «завоевали в войне и оккупанты диктуют самые страшные условия».
Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
МВФ предлагает нам закрыть школы. У меня когнитивный диссонанс — где школы, а где МВФ. Почему МВФ, сидящий в Вашингтоне, озаботился тем, чтобы на Украине закрылись школы? — задался вопросом депутат в эфире телеканала «112».
Рабинович также удивился, почему власти Украины не видят, что разговаривают «с откровенными врагами». По его мнению, таковыми являются те, кто предлагает ещё поднять пенсионный возраст и уничтожить медицину. Проблему властей страны депутат видит в том, что в тяжелейшее время управляют экономикой люди, которые не умеют управлять.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил: условия МВФ по новой кредитной программе являются неприемлемыми для Украины. Политик считает, что достичь компромисса с МВФ украинской стороне вряд ли удастся и даже «жёсткие переговоры» могут не привести к успеху.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
News.ru: последние новости
Климкин объяснил, почему Украина откажется от «освобождения» Крыма Климкин объяснил, почему Украина откажется от «освобождения» Крыма Зеленский готов заплатить штраф за нарушение карантина Зеленский готов заплатить штраф за нарушение карантина Украинский вице-премьер отверг возможность большой войны с Россией Украинский вице-премьер отверг возможность большой войны с Россией
Комментарии 1
Украина , Конфликты , Вадим Рабинович , Давид Арахамия , Международный валютный фонд , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
«Два года продолжалась эта травля»
«Два года продолжалась эта травля»
Видео
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Фото Галкина смутило фанатов
00:08
Фото Галкина смутило фанатов
Шоу-бизнес
Собянин обрадовал москвичей
Собянин обрадовал москвичей
Новости Москвы Погода
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
02:27
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
Происшествия
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение