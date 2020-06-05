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На Украине рассказали о «кинувшей» МВФ Тимошенко 

Lenta.ru и ещё 1 54 минуты назад
На Украине рассказали о «кинувшей» МВФ Тимошенко
Фото: РИА Новости
Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что экс-премьер Юлия Тимошенко в 2008 году «кинула» Международный валютный фонд, поэтому теперь МВФ выдвигает больше условий для выделения транша. Об этом Милованов рассказал в эфире ток-шоу «Право на власть», передает издание «НВ».
«Были времена, когда нам первый транш давали без условий. Когда это изменилось? Когда Юлия Владимировна Тимошенко была премьер-министром, обещала одно, зашли деньги, "кинула" МВФ, откатила ту реформу, которую обещала, и после этого нам больше не доверяют. Поэтому в Украине сегодня политика — это немножко болото», — сказал Милованов.
Чтобы Украину уважали в мире, «нужно вести себя самим достойно», продолжил он. У страны есть два пути, уверен экс-министр: «развиваться и становиться частью глобального общества» или оставаться государством, которое «всех бросает, делает реструктуризацию, не выполняет свои обязательства». «И в этой мутной водичке мы как-то здесь чем-то наживаемся», — добавил Милованов.
Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что условия, которые выдвигает Украине МВФ для получения новых кредитов, являются крайне сложными и во многом неприемлемыми.
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Комментарии
Украина , В мире , Тимофей Милованов , Юлия Тимошенко , Давид Арахамия , Международный валютный фонд , Верховная Рада
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