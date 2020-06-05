На Украине рассказали о «кинувшей» МВФ Тимошенко 

«Были времена, когда нам первый транш давали без условий. Когда это изменилось? Когда Юлия Владимировна Тимошенко была премьер-министром, обещала одно, зашли деньги, "кинула" МВФ, откатила ту реформу, которую обещала, и после этого нам больше не доверяют. Поэтому в Украине сегодня политика — это немножко болото», — сказал Милованов.

Чтобы Украину уважали в мире, «нужно вести себя самим достойно», продолжил он. У страны есть два пути, уверен экс-министр: «развиваться и становиться частью глобального общества» или оставаться государством, которое «всех бросает, делает реструктуризацию, не выполняет свои обязательства». «И в этой мутной водичке мы как-то здесь чем-то наживаемся», — добавил Милованов.