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«Идея Украины об освобождении Крыма подошла к концу» 

Артём Кульша и ещё 6 31 минуту назад
На Украине подошла к концу национальная идея об освобождении Крыма. Об этом бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире телеканала ICTV.
Климкин, как сообщал «Рамблер», возглавлял украинское Министерство иностранных дел (МИД) в 2014-2019 годах. До того он занимал различные должности в разных департаментах МИДа и был посолом Украины в Германии.
Позавчера Климкин стал гостем шоу «Свобода слова» на ICTV. В ходе него он заявил, что национальная идея об освобождении Крыма на Украине подошла к концу. Экс-министр объяснил это тем, что украинские власти стали обсуждать вопрос поставок воды на полуостров.
«Я вам абсолютно ответственно говорю — только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, точка», — заявил он.
В 2014 году власти Украины перекрыли подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова. В марте 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев будет готов поставлять воду в Крым украинцам для питья и хозяйственных нужд в случае необходимости или гуманитарной угрозы.
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Украина , Видео , В мире , Политика , Павел Климкин , МИД , Республика Крым
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