Климкин, как сообщал «Рамблер», возглавлял украинское Министерство иностранных дел ( МИД ) в 2014-2019 годах. До того он занимал различные должности в разных департаментах МИДа и был посолом Украины в Германии.

Позавчера Климкин стал гостем шоу «Свобода слова» на ICTV. В ходе него он заявил, что национальная идея об освобождении Крыма на Украине подошла к концу. Экс-министр объяснил это тем, что украинские власти стали обсуждать вопрос поставок воды на полуостров.

«Я вам абсолютно ответственно говорю — только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить, точка», — заявил он.

В 2014 году власти Украины перекрыли подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова. В марте 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев будет готов поставлять воду в Крым украинцам для питья и хозяйственных нужд в случае необходимости или гуманитарной угрозы.