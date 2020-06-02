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Украинский вице-премьер отверг возможность большой войны с Россией 

News.ru и ещё 2 30 минут назад
«Широкомасштабной войны не будет»: Об РФ и Украине
Фото: defenceu/twitter.com
Угроза широкомасштабной войны России и Украины в настоящее время отсутствует. Об этом заявил украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
По его словам, он сейчас не видит «продвижения российских войск» вглубь Украины, поскольку «350 тысяч украинских военных прошли испытание на восточном фронте».
"Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны быть на сегодняшний день не может. Тем более в условиях экономического кризиса … и коронавирусной пандемии. Да, вызов есть, но мы с этим вызовом живем шесть лет", — отметил Резников в эфире телеканала ICTV.
Он добавил, что надо искать выход для урегулирования ситуации в Донбассе. В некий тупик, по его мнению, ситуация зашла после появления минских соглашений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев до конца 2020 года намерен добиться возвращения неподконтрольных территорий Донбасса, но у украинских властей есть план Б на случай, если этого не произойдёт. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
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Украина , В мире , Андрей Ермак , Алексей Резников
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