Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власть без смены смысла: почему Украина обречена? 

Украина.ру 37 минут назад
Власть без смены смысла: почему Украина обречена?
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
На Украине Игорь Коломойский с группой поддержки организовал мощную атаку на власть. Интересно, что все эти люди, включая самого Игоря Валерьевича, как раз и сделали Зеленского президентом (по крайней мере, их вклад был решающим). Теперь они вполне готовы его поменять
Они, правда, всё больше критикуют «соросят» и «внешнее управление», но это Зеленским управляют извне и это он раздал все ключевые должности тем самым «соросятам». Конечно, Коломойского до сих пор устроит, если Зеленский откажется от сотрудничества с Пинчуком/Ахметовым, заменит их «соросят» такими же грантоедами Коломойского, вернёт людей Игоря Валерьевича в правительство и в президентский Офис и начнёт безропотно выполнять указания своего старшего товарища, сделавшего его из клоуна президентом. Ну а если нет, то Коломойский будет бороться за то, чтобы нужные ему изменения провёл новый президент.
Аналогичную борьбу ведёт Медведчук. Их с Коломойским трудно назвать союзниками, хоть, похоже, что иногда они свои действия координируют. Просто у них похожие проблемы и решить они эти проблемы пытаются с использованием сходного инструментария.
И Коломойский, и Медведчук оказались далеко отодвинуты от реальной власти, хоть и по разным причинам. Игоря Валерьевича невзлюбили американцы (причём по нему в США существует двухпартийный консенсус). Виктора Владимировича украинские правые ненавидят, как кума Путина, а олигархат опасается его амбициозности. Поэтому любые его попытки конвертировать электоральные успехи своей политической силы (ОПЗЖ) в доступ, хотя бы неформальный, к исполнительной власти упираются в стену. Скрыть сотрудничество с Медведчуком будет невозможно, а это вызовет озабоченность у слишком большого количества слишком влиятельных политических сил и политиков, причём не только украинских. То есть издержки от такого сотрудничества пока явно превышают те бонусы, которые Медведчук может обеспечить.
Таким образом, два политика, оказавшиеся в сходной ситуации, одновременно, синхронно, но не обязательно совместно наращивают давление на действующую власть. Программа минимум — получить свою долю во власти. Программа максимум — получить всю власть целиком. Надо также отметить, что гипотетическая победа Коломойского не будет автоматически означать победу Медведчука, и наоборот. Как только один из них решит свою проблему, второй станет обычным конкурентом, тем более, что даже сейчас они не союзники, скорее попутчики.
Тем не менее, ставку они делают на один и тот же электорат. На бывший электорат Зеленского. Поэтому темы и лозунги, раскручиваемые их СМИ те же, что эксплуатировались в ходе избирательной кампании Зеленского. Остатки украинских русофилов видят в этих лозунгах намерение восстановить нормальные взаимоотношения с Россией. Националисты кричат о предательстве. Но в политической позиции Медведчука/Коломойского нет ничего пророссийского, тем более предательского. Они просто пытаются получить власть над остатками Украины и на возможно более долгий срок продлить существование этого неудавшегося проекта.
При этом они наверное не против избавиться от наиболее одиозных и мешающих их бизнесу особенностей нынешнего режима. Думаю от диких нацистов на улицах не в восторге даже те, кто с их помощью решает некоторые свои проблемы. Да и необходимость в День Победы ходить с постными физиономиями большинству украинских политиков доставляет мало радости. Раньше почти все они с удовольствием носили георгиевские ленточки. Но вопрос, а реализуемо ли это?
В том, что власть можно поменять я не сомневаюсь. Не сомневаюсь и в том, что тактика дублирования избирательной кампании Зеленского в целом правильна. Люди, проголосовавшие за эти лозунги один раз, проголосуют и второй. Только теперь уже против обманувшего их Зеленского. Не скажу, что досрочных парламентских и президентских выборов добиться просто, но последние три десятилетия украинской истории свидетельствуют, что ничего невозможного в этом нет.
Но изменится ли что-то, если власть окажется в руках нынешней оппозиции? Принципиально ничего. Поменяются лица некоторых министров, изменится состав Рады. Офис президента могут вновь переименовать в Администрацию (а могут и не переименовывать) и поменяют состав чиновников. В лучшем случае ослабят гонения на УПЦ, но от ПЦУ не откажутся, а значит и раскол, и борьба раскольников с канонической церковью сохранятся. Могут ослабить гонения на русский язык, но квотирование не отменят и русские школы открывать не начнут, а значит насильственная украинизация и дальше останется государственной политикой, снизится только уровень насилия. Могут посадить пару-тройку нацистов, совершивших явные уголовные преступления и открыто этим бравировавших, чтобы остальные вели себя потише, не компрометировали власть и не мешали бизнесу власть имущих, но полк «Азов» не распустят, чистку СБУ, МВД и ВСУ от нацистов не устроят. Напомню, что нациста и бандита Музычко «орлы Авакова» убили в марте 2014 года, всего через месяц после переворота. Что не помешало его менее наглым и одиозным собратьям процветать до сих пор.
Во внешней политике они, конечно, попробуют наладить взаимоотношения с Россией. Но от Крыма не откажутся и от ДНР/ЛНР тоже. Целью «нормализации» на российском направлении будет получение источника ресурсной подпитки (кредиты, доступ на рынки, дешёвые энергоносители), чтобы стабилизировав социально-экономическую ситуацию продолжить курс на вступление в ЕС и НАТО. Разумеется на таких условиях «нормализация» состояться не сможет.
Через пару месяцев после гипотетического прихода новой власти, её деятели, кем бы они ни были, окажутся в положении Зеленского. Экономика уничтожена, казна пуста, золотовалютные резервы, если они ещё не будут исчерпаны, в лучшем случае позволят провести одну-две выплаты по долговым обязательствам. Быстро получить деньги можно только от МВФ. Россия может выдать какие-то кредиты, но только после признания Крыма и полноценного выполнения Минских соглашений. Однако против таких уступок выступит большая часть государственного аппарата (в том числе силовиков, совершавших военные преступления и преступления против человечности), а также практически все «лидеры мнений» (журналистское и экспертное сообщество). Против будет и большая часть финансовой и политической элиты, и банды «активистов», и значительная часть обычных граждан, которые воспримут отказ от Крыма и Донбасса, как капитуляцию. Надо сказать, что и сами потенциальные сменщики Зеленского декларируют неизменность позиции по Крыму и по Донбассу, а также свою приверженность «европейскому выбору». То есть, искать внешнюю поддержку они будут у тех же США и ЕС.
Теперь представим себе, что в Киеве сменилась власть и новые руководители начали осторожный зондаж Москвы на предмет «примирения». Они получат ответ, что разговора о Крыме не будет, что с Донбассом они должны договариваться самостоятельно и напрямую, что кредиты и скидки можно получить в случае включения в интеграционные процессы на постсоветском пространстве и на общих для всех стран-участниц основаниях.
На этом переговоры закончатся, и останется новая власть со своими нацистами, разорённой экономикой, американским двухпартийным консенсусом по поводу Украины и польским «адвокатством» в смертельно уставшем от Киева ЕС. И работать новая власть будет так же, как и старая. Потому что это система, а система, оставшись неизменной, не изменит и своих реакций. Например, сторонники Зеленского думали, что он сможет хотя бы прекратить обстрелы Донбасса. Но при нём обстрелы усилились. В перспективе могут опять ослабеть, но окончательно не прекратятся, пока существует современная Украина.
Можно бесконечно смотреть, как течёт вода, горит огонь и как десятилетиями ловят избирателей на одни и те же лозунги борющиеся за власть и деньги группировки украинских олигархов. И пока избиратель своим голосованием легитимирует систему, его будут продолжать унижать и обманывать, а он будет продолжать надеяться. Даже такая надежда умирает последней.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Последние новости
На Украине с 1 августа банкоматы станут ненужными На Украине с 1 августа банкоматы станут ненужными Почему Аваков натравил своих «ручных» нацистов на Зеленского Почему Аваков натравил своих «ручных» нацистов на Зеленского Люди Зеленского уже договариваются с Медведчуком и Тимошенко Люди Зеленского уже договариваются с Медведчуком и Тимошенко
Комментарии 2
Украина , Политика , Статьи , Игорь Коломойский , ЕС , Международный валютный фонд , СБУ , МВД , НАТО , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
«Шнур, ты гаденыш и помойник»
«Шнур, ты гаденыш и помойник»
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
«Это не ошибка»: Собчак о браке с Виторганом
«Это не ошибка»: Собчак о браке с Виторганом
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение