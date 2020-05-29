Власть без смены смысла: почему Украина обречена? 

На Украине Игорь Коломойский с группой поддержки организовал мощную атаку на власть. Интересно, что все эти люди, включая самого Игоря Валерьевича, как раз и сделали Зеленского президентом (по крайней мере, их вклад был решающим). Теперь они вполне готовы его поменять

Они, правда, всё больше критикуют «соросят» и «внешнее управление», но это Зеленским управляют извне и это он раздал все ключевые должности тем самым «соросятам». Конечно, Коломойского до сих пор устроит, если Зеленский откажется от сотрудничества с Пинчуком/Ахметовым, заменит их «соросят» такими же грантоедами Коломойского, вернёт людей Игоря Валерьевича в правительство и в президентский Офис и начнёт безропотно выполнять указания своего старшего товарища, сделавшего его из клоуна президентом. Ну а если нет, то Коломойский будет бороться за то, чтобы нужные ему изменения провёл новый президент.

Аналогичную борьбу ведёт Медведчук. Их с Коломойским трудно назвать союзниками, хоть, похоже, что иногда они свои действия координируют. Просто у них похожие проблемы и решить они эти проблемы пытаются с использованием сходного инструментария.

И Коломойский, и Медведчук оказались далеко отодвинуты от реальной власти, хоть и по разным причинам. Игоря Валерьевича невзлюбили американцы (причём по нему в США существует двухпартийный консенсус). Виктора Владимировича украинские правые ненавидят, как кума Путина, а олигархат опасается его амбициозности. Поэтому любые его попытки конвертировать электоральные успехи своей политической силы (ОПЗЖ) в доступ, хотя бы неформальный, к исполнительной власти упираются в стену. Скрыть сотрудничество с Медведчуком будет невозможно, а это вызовет озабоченность у слишком большого количества слишком влиятельных политических сил и политиков, причём не только украинских. То есть издержки от такого сотрудничества пока явно превышают те бонусы, которые Медведчук может обеспечить.

Таким образом, два политика, оказавшиеся в сходной ситуации, одновременно, синхронно, но не обязательно совместно наращивают давление на действующую власть. Программа минимум — получить свою долю во власти. Программа максимум — получить всю власть целиком. Надо также отметить, что гипотетическая победа Коломойского не будет автоматически означать победу Медведчука, и наоборот. Как только один из них решит свою проблему, второй станет обычным конкурентом, тем более, что даже сейчас они не союзники, скорее попутчики.

Тем не менее, ставку они делают на один и тот же электорат. На бывший электорат Зеленского. Поэтому темы и лозунги, раскручиваемые их СМИ те же, что эксплуатировались в ходе избирательной кампании Зеленского. Остатки украинских русофилов видят в этих лозунгах намерение восстановить нормальные взаимоотношения с Россией. Националисты кричат о предательстве. Но в политической позиции Медведчука/Коломойского нет ничего пророссийского, тем более предательского. Они просто пытаются получить власть над остатками Украины и на возможно более долгий срок продлить существование этого неудавшегося проекта.

При этом они наверное не против избавиться от наиболее одиозных и мешающих их бизнесу особенностей нынешнего режима. Думаю от диких нацистов на улицах не в восторге даже те, кто с их помощью решает некоторые свои проблемы. Да и необходимость в День Победы ходить с постными физиономиями большинству украинских политиков доставляет мало радости. Раньше почти все они с удовольствием носили георгиевские ленточки. Но вопрос, а реализуемо ли это?

В том, что власть можно поменять я не сомневаюсь. Не сомневаюсь и в том, что тактика дублирования избирательной кампании Зеленского в целом правильна. Люди, проголосовавшие за эти лозунги один раз, проголосуют и второй. Только теперь уже против обманувшего их Зеленского. Не скажу, что досрочных парламентских и президентских выборов добиться просто, но последние три десятилетия украинской истории свидетельствуют, что ничего невозможного в этом нет.

Но изменится ли что-то, если власть окажется в руках нынешней оппозиции? Принципиально ничего. Поменяются лица некоторых министров, изменится состав Рады. Офис президента могут вновь переименовать в Администрацию (а могут и не переименовывать) и поменяют состав чиновников. В лучшем случае ослабят гонения на УПЦ, но от ПЦУ не откажутся, а значит и раскол, и борьба раскольников с канонической церковью сохранятся. Могут ослабить гонения на русский язык, но квотирование не отменят и русские школы открывать не начнут, а значит насильственная украинизация и дальше останется государственной политикой, снизится только уровень насилия. Могут посадить пару-тройку нацистов, совершивших явные уголовные преступления и открыто этим бравировавших, чтобы остальные вели себя потише, не компрометировали власть и не мешали бизнесу власть имущих, но полк «Азов» не распустят, чистку СБУ МВД и ВСУ от нацистов не устроят. Напомню, что нациста и бандита Музычко «орлы Авакова» убили в марте 2014 года, всего через месяц после переворота. Что не помешало его менее наглым и одиозным собратьям процветать до сих пор.

Во внешней политике они, конечно, попробуют наладить взаимоотношения с Россией. Но от Крыма не откажутся и от ДНР/ЛНР тоже. Целью «нормализации» на российском направлении будет получение источника ресурсной подпитки (кредиты, доступ на рынки, дешёвые энергоносители), чтобы стабилизировав социально-экономическую ситуацию продолжить курс на вступление в ЕС НАТО . Разумеется на таких условиях «нормализация» состояться не сможет.

Через пару месяцев после гипотетического прихода новой власти, её деятели, кем бы они ни были, окажутся в положении Зеленского. Экономика уничтожена, казна пуста, золотовалютные резервы, если они ещё не будут исчерпаны, в лучшем случае позволят провести одну-две выплаты по долговым обязательствам. Быстро получить деньги можно только от МВФ . Россия может выдать какие-то кредиты, но только после признания Крыма и полноценного выполнения Минских соглашений. Однако против таких уступок выступит большая часть государственного аппарата (в том числе силовиков, совершавших военные преступления и преступления против человечности), а также практически все «лидеры мнений» (журналистское и экспертное сообщество). Против будет и большая часть финансовой и политической элиты, и банды «активистов», и значительная часть обычных граждан, которые воспримут отказ от Крыма и Донбасса, как капитуляцию. Надо сказать, что и сами потенциальные сменщики Зеленского декларируют неизменность позиции по Крыму и по Донбассу, а также свою приверженность «европейскому выбору». То есть, искать внешнюю поддержку они будут у тех же США и ЕС.

Теперь представим себе, что в Киеве сменилась власть и новые руководители начали осторожный зондаж Москвы на предмет «примирения». Они получат ответ, что разговора о Крыме не будет, что с Донбассом они должны договариваться самостоятельно и напрямую, что кредиты и скидки можно получить в случае включения в интеграционные процессы на постсоветском пространстве и на общих для всех стран-участниц основаниях.

На этом переговоры закончатся, и останется новая власть со своими нацистами, разорённой экономикой, американским двухпартийным консенсусом по поводу Украины и польским «адвокатством» в смертельно уставшем от Киева ЕС. И работать новая власть будет так же, как и старая. Потому что это система, а система, оставшись неизменной, не изменит и своих реакций. Например, сторонники Зеленского думали, что он сможет хотя бы прекратить обстрелы Донбасса. Но при нём обстрелы усилились. В перспективе могут опять ослабеть, но окончательно не прекратятся, пока существует современная Украина.

Можно бесконечно смотреть, как течёт вода, горит огонь и как десятилетиями ловят избирателей на одни и те же лозунги борющиеся за власть и деньги группировки украинских олигархов. И пока избиратель своим голосованием легитимирует систему, его будут продолжать унижать и обманывать, а он будет продолжать надеяться. Даже такая надежда умирает последней.