План Зе: Киев приготовился к полной ликвидации Донбасса 

Администрации Донецкой и Луганской народных республик будут ликвидированы, когда контроль над границей с Россией в Донбассе получит Украина . Об этом заявил украинский министер иностранных дел Дмитрий Кулеба

«Мы с ними не будем вести разговоры, соответственно, они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — заявил он.

Кроме того, Кулеба сообщил, что у Украины есть «план Б» на случай, если в течение года не будет мирно урегулирован конфликт. При этом он не уточнил, в чем заключается план, но добавил, что администрация украинского лидера Владимира Зеленского не хотела бы к нему прибегать

Министр также подчеркнул, что без конструктивной позиции России в переговорах достичь положительного результата по урегулированию конфликта не удастся. «Поэтому вопрос, какими инструментами сделать Россию более конструктивной за довольно короткий промежуток времени», — подчеркнул он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отвел год на выполнение минских соглашений. Он подчеркнул, что будет бороться за реализацию договоренностей и урегулирование ситуации в Донбассе.

Украинский лидер также говорил о наличии запасных планов по урегулированию ситуации в Донбассе, которые он, тем не менее, не хочет использовать.

«Я бы не хотел применять план B и план С. Потому что есть и план B, и план C», — заявил он.

Зеленский также уточнил, что с форматом минских договоренностей «связаны санкции» против России. «Год я давал на то, что мы будем бороться за сохранение минского формата. Из-за коронавируса даю себе еще несколько месяцев, чтобы сработал этот дипломатический формат», — подчеркнул президент.

В конце марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина никогда не вела и не будет вести прямого диалога с самопровозглашенными республиками Донбасса, добавив, что вместо представителей республик украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.

В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в конституции, как это предполагается минскими соглашениями.

«Мы всегда говорим, что нет, никогда, не обязаны, не будем, забудьте», — подчеркнул чиновник.

В принципе, все предсказуемо, непонятен только смыл этой «ромашки»: «будем выполнять „Минск“ — не будем». И зачем Зеленский дает обещание урегулировать конфликт в такой-то срок, сам же понимает, что не выполнит. Не первый раз, кстати…

— В общем-то, вполне откровенное заявление, — считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

— И даже хорошо, что Кулеба его озвучил. А то ведь тактика Киева последних месяцев заключалась в том, что, мол, Украине должны «вернуть границу», а потом будем выполнять Минское соглашение. Кулеба же верно заметил, что при получении границы Украиной вести диалог в Донбассе будет не с кем, поскольку регион окажется полностью заблокированным. Он, правда, почему-то не пошёл дальше и не назвал вещи своим именем: «геноцид».

«СП»: — С кем они в таком случае собираются говорить? Ведь власти республик — это и есть представители народа…

— Киев давно уже делает лицо кирпичом и доказывает: будем вести переговоры с «представителями Донбасса», которые живут на Украине. Ага, видели мы, как там с одним из них (а именно с Сивохо) ведут «диалог», пиная его ногами. Ну что ж, пусть с Сивохо и договариваются о прекращении огня и о пропускном режиме.

«СП»: — Как вообще понимать украинскую власть. Они то говорят о приверженности Минску, то говорят, что их надо переписывать или отменять. Порошенко хотя бы был более последовательным, хотя и всегда нарушал то, о чем говорил…

— Порошенко поступал так же, но четко разделял месседжи для «зарубежа» и для «внутреннего потребления». То есть он мог с трибуны ООН заверить мир в том, что предоставил Донбассу особый статус, а с трибуны Рады — в том, что никогда особый статус предоставлять не будет. А эта команда даже не понимает, что, говоря последнее на международной арене, они подставляют своих западных спонсоров.

«СП»: — Кулеба сообщил, что у Украины есть «план Б» на случай, если в течение года не будет мирно урегулирован конфликт в ДНР и ЛНР. Министр не уточнил, в чем заключается план, но добавил, что администрация украинского лидера Владимира Зеленского не хотела бы к нему прибегать. Как это понимать? Очередная пустая угроза возобновления войны?

— Да Зеленский уже говорил и о плане «С». Они скоро так дойдут до буквы «Z». Интригой является лишь то, как они дальше обзывать свои фантомные планы. Я подозреваю, что начнут использовать систему присвоения номеров автомобилям — с цифрами и буквами… А если серьезно, никогда Киев не сбрасывал со счетов военного плана разрешения конфликта. И последнее обострение — это своего рода разведка боем. И тот факт, что ДНР и ЛНР привели свои силы в боевую готовность, должен показать Киеву, что к отражению атаки там готовы

«СП»: — Сколько это будет продолжаться? Сколько в реальности нужно времени, чтобы все, кто еще верил в Зеленского, убедились, что от него нечего ждать?

— Боюсь, что Украина загоняет себя в положение начала 2015 года, когда от одной спички могло все взорваться. Если доведут до очередного взрыва, то линия фронта отодвинется дальше на запад.

— Понимать заявление главы МИД Украины можно только так: Украина отказывается исполнять Минские соглашения даже формально, — поясняет директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов

— Что, впрочем, не означает что на переговорах с участниками «нормандской четверки» Зеленский вновь не будет клясться в верности Минску. Будет. Но для внутриукраинского потребителя приготовлена другая пластинка. Обращение Кулебы адресуется в первую очередь украинским патриотам. Не секрет что украинские нацисты и патриоты в штыки восприняли кандидатуру Зеленского. Поэтому новый президент Украины, еврей по национальности, из кожи вон лезет, чтобы доказать нацистам, что он свой. Отсюда заявления об отказе вести переговоры с представителями ДНР-ЛНР и прочие, идущие в прямое противоречие с текстом Минских соглашений.

Слова Кулебы — полный и недвусмысленный отказ от Минских соглашений. А также от обязательств, данных Зеленским на прошлой встрече «нормандской четверки» обозначить статус ОРДЛО в конституции Украины. Это, во-первых. Во-вторых, на роль «переговорщиков» будут предложены какие-нибудь «беженцы» из украинского Донбасса. Может быть придумают донбасский вариант «меджлиса крымскотатарского народа*». Украина играет в посылки от Понтия к Пилату. Можно предположить, что украинцы ждут удобного момента. Или Россия погрязнет во внутренних проблемах и ей станет не до Донбасса. Или внешние игроки повяжут нас по рукам и ногам.

Как бы смехотворной — на первый взгляд — не выглядела эта попытка украинцев заменить «Минск» она весьма рациональна. Уверен, что придумано это не украинскими умами. Подсказку дали те, кто управляет Украиной. Поэтому не соглашусь с вашим посылом о противоречиях политики Зеленского. Украина — верный лакей Вашингтона и ей плевать что думают о ней в республиках Донбасса, в Москве и даже в Париже и Берлине. Цель Зеленского — пересмотр Минских соглашений, точнее, их переворачивание с ног на голову.

«СП»: — Почему Зеленский постоянно берет на себя невыполнимые обязательства по Донбассу? Зачем?

— Зеленский — слабый политик, слабый управленец и слабый человек. Но он всего лишь говорящая голова. Назначение сроков неисполнимых планов — тактический ход. Цель — постоянное давление на Донбасс и Россию. А также создать устойчивое представление о неисполнении Россией Минских соглашений в глазах европейских партнеров Украины. Бедную Украину де вынуждают пойти на неприятные меры. Такой психологический шантаж. Разумеется, об обещании применить искомый «план Б» Зеленский и Кулеба забудут по истечении года. Но вспомнят о нем, если возникнет благоприятная обстановка.

«СП»: — А как насчет «плана Б»? Как это понимать?

—Украинский МИД, точнее, те, кто готовит стратегические планы для Украины, действуют правильно. Они не произносят вслух то что думают, предоставляя противнику додумывать угрозы и страхи. Сохраняя тем самым пространство для маневра. Еще одно косвенное доказательство того что «незалежной» рулят американцы. По существу же «план Б» — это военная оккупация Донбасса и геноцид населения республик. Других вариантов не существует.

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* Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа» признано экстремистским решением Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016. Его деятельность запрещена в России.