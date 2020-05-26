Дорогая декорация: «стена» на границе Украины с Россией

«Главред» убежден, что стена на границе с РФ не сдержит даже животных. Сооружение, которое Украина возводит на границе с РФ и гордо именует «Стеной» — не более чем театральная декорация стоимостью в 4,1 миллиарда гривен. Эксперт украинского изданияубежден, что стена на границе с РФ не сдержит даже животных.

Завершение проекта «Стена», т.е. план мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы, который с помпой презентовал Яценюк, еще будучи премьером, переносится с 2021-го на 2025 год. Однако намного интереснее то, в каком виде, в итоге, строится эта самая «Стена». Потому что то, что показывал еще Яценюк на образцовом участке в Харьковской области, и то, что реально возводится — это, как говорят в Одессе, «две большие разницы».

Проект «Стена» — это типовой для Евросоюза проект инженерно-технического оборудования государственной границы. Его главная задача — не оборона. Хотя у нас многие заблуждаются и считают, что Украина, построив «Стену», получит своеобразную «линию Мажино» или «линию Маннергейма» — непреступную и защищающую от всего, прежде всего от России.

На самом деле, задача этого фортификационного сооружения состоит в том, чтобы предотвратить бесконтрольное пересечение государственной границы в пешем или автомобильном порядке. Такая граница ни коим образом не предназначена для ведения в каком-либо виде оборонительных боев.

Проект «Стены» предусматривает желоб, надолб и сетку — такое сооружение не могут пересечь люди пешком или на машине и звери. К этому и сводится задача такой «Стены».

Однако дальше она может оснащаться и обрастать средствами технической защиты, наблюдения, сигнализации, а также огневыми элементами. В частности, это могут быть пулеметные ДЗОТы, необязательно с людьми — например, в Израиле на вышках стоят автоматические пулеметы и даже автоматические пушки малого калибра. Так что «Стена» — это лишь хребет, на который дальше наращивается «мясо» по оборудованию государственной границы.

То, что изначально демонстрировали на образцово-показательном участке «Стены», вызывало только восторг и радость. Однако в реальности строят нечто другое.

Например, землеройными машинами вырываются такие «большие» рвы, которые на некоторых участках к утру легко засыпали. Некоторые «кулибины» хвастались фотографиями, как на утро такие свежевырытые рвы были засыпаны, и на этих участках красовались следы «Жигулей», которые дальше шли через поле… А сетчатый забор на деле оказался ровно такой, как в Киеве забор вдоль путей скоростного трамвая.

Плюс — тропа для наших пограничников. Вот и все, что реально делается в рамках проекта «Стена».

Однако все равно сегодня мы слышим печальную новость о том, что завершение проекта «Стена» переносится на 2025 год. Этот перенос связан не с тем, что что-то не достроили или недоукрали, а с тем, что украли столько, что теперь просто неоткуда взять деньги, чтобы закончить. Все, что было выделено, вынесли под ноль. Вот и получается, как в анекдоте: «Ты дорогу видишь? А она есть».

А ведь оборудование государственной границы — это один из важнейших вопросов в построении системы национальной безопасности страны. Украина приняла новую Концепцию нацбезопасности, и на этом все умерло. Нынешнее руководство Украины, насколько я понимаю, не имеет даже представления, как создается эта система. Они приняли концепцию, и все, не знают, что дальше с ней делать. Петр Алексеевич тоже не знал, что с ней делать, потому с дуру взял и, помимо своего указа, еще и законом ввел ее в действие, будто от этого она автоматически сама собой претворится в жизнь и выстроится система нацбезопасности Украины.

Военной доктрины у Украины нет, хотя она пишется на основании этой концепции. Именно военная доктрина определила бы военную политику Украины — то ли она у нас оборонительного, то ли наступательного характера.

И от этого будет зависеть то, как должна быть оборудована наша государственная граница. А это. В свою очередь, один из элементов, влияющих на обороноспособность и безопасность нашего государства.

А «Стена» в том виде, в котором она строится, по сути, будет только препятствовать миграции животных, да и то не всех: заяц легко может подрыть и пролезть под сеткой, а кабан во главе стада способен снять несколько пролетов сетки… Я служил в Закарпатье и видел, как секач сносит пять метров «колючки» с двумя бетонными столбами, и за ним спокойно уходит стадо в Словакию и обратно.

Так что наша «Стена» не сдержит даже животных, не то что врага. Это сооружение — бутафория, театральная декорация на государственной границе стоимостью в 4,1 миллиарда гривен. Слишком дорогая декорация…

В 2015 году был показательный эпизод, когда украинские пограничники, которые патрулировали границу с РФ, подорвались на фугасе, а затем их еще и обстреляли с российской территории. На фотографиях с места происшествия можно было видеть этот раздолбанный «уазик» Погранслужбы, тропинку, протоптанную на траве, и жалкую сетку, обозначающую государственную границу Украины… Это ярко демонстрировало то, что на самом деле у нас построили.

Другой важный вопрос — как «Стена» должна строиться в Донбассе: вдоль нынешней линии разграничения или по государственной границе с Россией, когда над ней будет возвращен контроль? С точки зрения безопасности, «Стену» нужно строить вдоль существующей на сегодняшний день линии разграничения.

Когда в 2014 году Европа предложила Украине проект «Стена», она была готова и финансировать его, но с условием допуска европейских компаний к строительству. Но Украина пошла по принципу «дайте денег — мы сами разберемся». Денег нам так, конечно же, и не дали, потому мы стали строить своими силами. Строим до сих пор. Кстати, тогда же Турция оперативно выгнала 700 км бетонной стены, повторив, по сути, «дорожную карту» Израиля. А также Норвегия и Швеция построили на границе с Россией «Стену» по точно такому же проекту, как у нас, за считанные месяцы…

Украине нужно было для строительства «Стены» на линии разграничения привлечь европейские компании, ведь тогда бы Россия вряд ли решилась на какие-либо провокации.

По мере решения конфликта на Донбассе мы бы просто-напросто возвели бы «Стену» на границе с РФ, когда бы она перешла под наш контроль, а кусок «Стены» на линии разграничения мы бы демонтировали по мере реинтеграции в Украину оккупированных территорий. Сразу этот участок демонтировать бы было нельзя. Ведь уже сегодня стоит огромная проблема демилитаризации этой зоны и ее разминирования. Точно так же нельзя торопиться с выборами в ОРДЛО, как говорит Ермак — это можно делать только через три-пять лет после того, как эти территории вернутся под юрисдикцию Украины. А все это время жителей ОРДЛО нам придется контролировать: их перемещение, а также незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Ведь до полной демилитаризации и разминирования все эти фугасы, мины и снаряды, которые не разорвались, будут перевозиться в сумках, их будут находить дети… Так что нужно будет время, дабы все это зачистить.

Так что нам этот участок «Стены» вдоль линии разграничения на границе окупится с лихвой в плане укрепления национальной безопасности и сохранения спокойствия граждан Украины.