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У главного пророссийского политика Украины обнаружили бизнес в Крыму 

Lenta.ru 1 час назад
У политика Украины обнаружили бизнес в Крыму
Фото: РИА Новости
У лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, которого называют главным пророссийским политиком Украины, обнаружился бизнес в Крыму. Об этом свидетельствуют данные его декларации, опубликованной на сайте Нацагенства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Компании задекларированы на жену политика. «Таврия-Инвест» и «Фирма Укрснаб» расположены в Ялте и ведут свою деятельность в строительной сфере.
Медведчук указал, что в его собственности шесть участков земли и два дома. Кроме того, он задекларировал коллекцию элитных часов и ряд антиквартных печатных изданий, имеющих историческую ценность. В декларации указано несколько сотен картин российских, украинских и иностранных художников. В 2019 году депутат получил свыше 60 миллионов гривен дохода (160 миллионов рублей), среди которых депутатская зарплата составляет лишь 180 тысяч гривен (480 тысяч рублей).
Ранее в декларации директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника нашли земельный участок в Крыму. Земля принадлежит семье чиновника. Участок площадью 416 квадратных метров в Севастополе записан на жену Сытника Анну.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство жителей поддержали данное решение. Украина считает присоединение Крыма к России оккупацией. Страны Запада также не признают вхождение полуострова в состав России.
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Комментарии 1
Украина , В мире , Виктор Медведчук , Республика Крым
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