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Первый президент Украины назвал единственный сценарий прекращения войны в Донбассе 

Аргументы Недели 29 минут назад
Ну Украине назвали сценарий прекращения войны в Донбассе
Фото: РИА Новости
Единственным сценарием прекращения продолжающегося с весны 2014 года вооруженного конфликта в Донбассе является создание международной коалиции. Соответствующую точку зрения высказал Леонид Кравчук, первый президент Украины.
По словам экс-главы государства, процитированного изданием Shark News, Киев сможет остановить войну только в том случае, если сможет сформировать коалицию со странами Запада, подобную антигитлеровской. Данный союз должен оказать давление на РФ и потребовать возвращения Украине неподконтрольной ей части Донбасса, отметил Кравчук.
Официальный Киев обвиняет Россию в оказании прямой военной помощи силам непризнанных ДНР и ЛНР, отколовшихся от Украины в 2014-м. В Москве подобные утверждения опровергают.
Ранее в понедельник сообщалось, что Дмитрий Колесников, бывший боец отряда экс-командира ополченцев ДНР Игоря Стрелкова, назвал виновника катастрофы малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью.
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Комментарии 1
Украина , Армия , В мире , Дмитрий Колесников , Леонид Кравчук , Игорь Стрелков , Boeing , Киев
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