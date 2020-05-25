Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр энергетики Украины удивил премьера рассказом о вылове мотыля 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Министр Украины рассказал премьеру о вылове мотыля
Фото: РИА Новости
Несколько украинских министерств вскоре могут быть разделены на отдельные ведомства, заявил в интервью «Интерфакс-Украина» премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Он напомнил, что объединение ведомств произошло по инициативе нынешней власти, признав, что данный шаг «не дал ожидаемого эффекта». Шмыгаль рассказал, что разделить предполагается министерство энергетики и экологии, а также министерство экономики, торговли и сельского хозяйства.
«Для меня было странно, когда я попал на первые заседания кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о положении дел в атомной энергетике, затем — угольная отрасль, а потом — о краснокнижных растениях и вылове мотыля», — рассказал Шмыгаль о своем удивлении и добавил, что после этого он стал сторонником того, что вопросами экологии в правительстве должен заниматься профессиональный эколог.
Премьер не исключил, что правительство также может создать отдельное аграрное министерство, подчеркнув, что сейчас «это существует на уровне идеи».
4 марта Верховная Рада утвердила новый состав правительства. Его главой стал бывший вице-премьер Денис Шмыгаль. В составе правительства сменилось десять министров. Свои посты сохранили четверо чиновников: вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська. Зеленский объяснил кадровые изменения отсутствием эффективности и результативности.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Последние новости
Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии В Афганистане приготовились освободить пленных террористов в ответ на перемирие В Афганистане приготовились освободить пленных террористов в ответ на перемирие Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве
Комментарии
Украина , В мире , Михаил Федоров , Арсен Аваков , Минэкономразвития , Минэнерго , Верховная Рада , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армия Хафтара отчиталась о сбитых турецких беспилотниках
Армия Хафтара отчиталась о сбитых турецких беспилотниках
Клип Little Big поставил рекорд
Клип Little Big поставил рекорд
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
Киркоров «напрудил» в штаны
Киркоров «напрудил» в штаны
Кадыров обратился к жителям Чечни
Кадыров обратился к жителям Чечни
Видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
00:38
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
Происшествия
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
01:05
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
Общество
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
01:11
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
Происшествия
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
01:19
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
Происшествия
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
00:59
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
09:00
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
Общество
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
03:15
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение