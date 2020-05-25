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В Киеве и Харькове запустили метро 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Киеве и Харькове запустили метро
Фото: ТАСС
В Киеве и Харькове с 25 мая запустили метрополитен. Об этом пишет УНИАН.
Пассажиров в условиях пандемии коронавируса не допустят в метро без защитных масок или респираторов. За соблюдением карантинных мер будут следить сотрудники Национальной полиции.
В украинской столице подземку подготовили к условиям пандемии коронавируса: расчертили отметки для соблюдения дистанции на платформах, начали дезинфицировать вагоны.
В Харькове перед запуском метро провели дезинфекцию и наладили пропускную систему для соблюдения дистанции. «Будет проводиться скрининг. Количество людей будет регулироваться, потому что места для сидения есть. Их необходимо будет наполнять таким образом, чтобы не допускать скоплений», — заявил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.
На Украине метро остается закрытым в Днепре. Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рассмотрит вопрос об открытии подземки в понедельник, 25 мая.
Ранее украинское правительство приняло решение о введении до 22 июня так называемого адаптивного карантина для постепенного снятия ограничений. Было анонсировано возобновление пассажирских перевозок автомобильным транспортом, открытие пригородного и междугороднего автобусного сообщения. Правительство восстановило также работу 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдавией.
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Комментарии
Украина , В мире , ЕС , Правительство Украины , УНИАН , Киев , Харьков
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