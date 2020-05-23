Украине предрекли потерю новых территорий

Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что сохранение целостности государства может произойти, если власти страны решатся на федерализацию государственного управления.

Бывший глава СБУ рассказал, какие еще регионы может потерять Украина

Генерал-майор Василий Вовк отметил, что на сегодняшний день первыми кандидатами на отделение от Украины выглядят Закарпатье и Буковина, где значительная часть местного населения имеет венгерские и чешские паспорта, да ещё и финансово подпитывается руководством Венгрии . Ещё одним потенциально сепаратным регионом Вовк назвал Черниговскую область, где проживает много белорусов. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, что развал страны предсказывали многие политики. По его словам, последняя надежда на Зеленского не оправдались.

«Сама украинская власть, и ее представители, в том числе Кучма, и другие, достаточно авторитетные лица, давно уже говорят, что Украина может сохраниться как единое государство только при правильной политике, или же будет развал на несколько регионов. На юго-востоке терпение уже лопается. Была какая-то надежда на Зеленского, он все-таки декларировал серьезные изменения по языку, по демократии, по националистам и так далее, но, к сожалению, продолжает политику Порошенко. Ведется политика раскола — разделяй и властвуй. При таком в конечном итоге можно ожидать развала любой страны», — предсказал он.

В Киеве заявили о пророческом прогнозе Володина про развал Украины Собеседник НСН добавил, что единственный возможный способ сохранить единое государство лежит в федерализации Украины. На этом уже настаивают все больше регионов страны.

«Это еще перечень пока минимальный, я могу сказать. Там и поляки потихоньку смотрят за ситуацией, мечтая о Львове, это исконно их территория. К ним пока спокойно относятся, пока нынешняя власть в конфликте с Россией. Только прекратят — обязательно заявят территориальные претензии. Регионы понимают, что центр слаб, что центр их грабит. Необходимо усилить регионы. Мэры начали сейчас политику на федерализацию. Они намерены создать партию, остаться на местах, послать своих представителей и серьезно изменить баланс. Дайте нам больше полномочий, средств, ответственности, говорят. Регионы сейчас будут больше выступать в своих интересов и интересов территориальных общин. Если власть не умная, она будет лишь провоцировать развал. Если она умная, то она сама провозгласит новую форму существования Украины как федеративное государство», — отметил Владимир Олейник.