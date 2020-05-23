На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу 

Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
Ранее замглавы пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Александр Корниенко заявил, что рассчитывает, что выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса состоятся одновременно с местными выборами, запланированными на 25 октября.
"Для того, чтобы там (в Донбассе — ред.) можно было провести законные выборы, согласно копенгагенскому стандарту и украинскому законодательству, там должна быть безопасная территория. И, соответственно, где-то в августе должны быть выведены оттуда уже войска и проведено разоружение и демобилизация", — заявил он в пятницу в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о намерении провести в октябре местные выборы по всей украинской территории, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей.