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У главы СБУ нашли бизнес в Испании 

Lenta.ru 59 минут назад
У главы СБУ нашли бизнес в Испании
Фото: РИА Новости
У главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова журналисты программы «Схемы» нашли бизнес в Испании, сообщает «Страна.ua».
Выяснилось, что Баканов руководит фирмой, хотя по закону ему запрещено заниматься предпринимательством. Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada зарегистрирована в провинции Жирона. С 2015 года Баканов занимает в ней должность единоличного администратора, который уполномочен совершать любые действия от имени организации.
По данным «Схем», основателем фирмы является кипрская компания Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев — автор студии «Квартал-95», руководителем которой был действующий президент Украины Владимир Зеленский.
Компания специализируется на возведении зданий и операциях с недвижимостью.
В СБУ заявили, что «Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada» официально приостановила свою деятельность в прошлом году.
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Украина , В мире , Руслан Рябошапка , Андрей Яковлев , Иван Баканов , Владимир Зеленский , СБУ , Испания
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