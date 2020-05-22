У главы СБУ нашли бизнес в Испании 

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Выяснилось, что Баканов руководит фирмой, хотя по закону ему запрещено заниматься предпринимательством. Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada зарегистрирована в провинции Жирона. С 2015 года Баканов занимает в ней должность единоличного администратора, который уполномочен совершать любые действия от имени организации.

По данным «Схем», основателем фирмы является кипрская компания Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев — автор студии «Квартал-95», руководителем которой был действующий президент Украины Владимир Зеленский

Компания специализируется на возведении зданий и операциях с недвижимостью.

В СБУ заявили, что «Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada» официально приостановила свою деятельность в прошлом году.