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Зеленский выступил против переворотов на Украине 

Lenta.ru 1 час назад
Зеленский выступил против переворотов на Украине
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против совершения государственных переворотов в стране. Цитату из его пресс-конференции 20 мая опубликовало издание «Буквы».
«Переворотов в стране не надо. Если людям не нравится власть и то, что делаю я, и моя политика, — пожалуйста, для этого принят закон об импичменте», — сказал Зеленский.
Он выразил пожелание, чтобы Украина «стала цивилизованной страной».
«И чтобы у нас смена власти прошла, чтобы она была в мирном процессе, чтобы не гибли люди, чтобы не убивали разных людей на площадях нашей страны», — заявил политик.
Зеленский добавил, что ничего не боится, поскольку ничего плохого не делает. «Я уверен в каждом моем шаге, даже порой делая ошибки. Я просто не хочу, чтобы это были большие ошибки, потому что они стоят очень дорого для каждого украинца», — отметил глава государства.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский
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