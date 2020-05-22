Украина намерена перенести на четыре года срок реализации проекта "Стена" по возведению сооружений на границе с РФ и завершить постройку до 2025 года, сообщила общественная организация StateWatch со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В 2015 году украинское правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.

"Согласно информации, которую получила общественная организация StateWatch от Государственной пограничной службы, реализацию проекта "Стена" планируется перенести еще на 4 года и завершить до 2025 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимость продления сроков выполнения реализации проекта возникла в связи с сокращением финансирования, а также ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что по подозрению в растрате госсредств, выделенных на проект "Стена", задержаны семь человек, среди которых работники погранслужбы и представители предприятий-подрядчиков. Позже решением суда всем задержанным была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога.