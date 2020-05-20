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«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского 

Вероника Полынина и ещё 6 8 минут назад
В МИД России оценили достижения Владимира Зеленского за год на посту президента Украины.
В комментарии, опубликованном на сайте МИД, говорится, что прошедший год показал, что предвыборные обещания Зеленского о мире на Донбассе, реформах, избавлении от наследия Порошенко были лишь «декларациями о благих намерениях».
«По ставшей уже в Киеве традиции, слова очередного президента вновь разошлись с делами. Коррупции не стало меньше, не ослабло влияние олигархата на власть. Не получают воплощения обещания расследовать финансовые махинации и казнокрадство П. А. Порошенко и его окружения, события на Майдане 2013-2014 гг., политические убийства и иные преступления прежнего режима», — констатировали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Среди прочих проблем в российском МИД назвали рост экономических проблем и социальной напряженности, подавление инакомыслия, нагнетание конфронтации в отношениях с Россией, «отсутствие политической воли» для выполнения минских соглашений.
Отмечается, что Зеленский «унаследовал панический страх перед агрессивным меньшинством национал-радикалов, которое ощущает себя хозяином страны и диктует властям, что и как надо делать».
В дипведомстве также указали, что Зеленский «превзошел своего предшественника по креативу» в деле «доходящих до абсурда» санкций в отношении России.
«Трудно объяснить, какими соображениями руководствовались в Киеве, когда включали в санкционные списки Эрмитаж и Музей имени А. С. Пушкина. Интересно, будут ли преследовать на Украине своих соотечественников за посещение этих сокровищниц. А что станется с украинскими гражданами, проходившими и проходящими обучение в МГУ имени М. В. Ломоносова, который, по мнению Киева, представляет угрозу национальной безопасности Украины», — говорится в комментарии.
Как сообщал «Рамблер», Зеленский возглавил страну в мае 2019 года. Во время предвыборной кампании он обещал, что займет пост президента лишь на один срок. 20 мая, оценивая год своего президентства, Зеленский признал, что одного срока не хватит, чтобы реализовать предвыборные обещания. Он заявил, что будет переизбираться, если его поддержит народ Украины.
Комментарии 185
Украина , Видео , В мире , Политика , Владимир Зеленский , Эрмитаж , МГУ , МИД , Киев
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