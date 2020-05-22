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Мэр Черкасс решил подать в суд на Зеленского 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 15 минут назад
«Поговорим о том, кто бандит»: С Зеленским хотят судиться
Фото: ТАСС
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что планирует подать в суд на украинского президента Владимира Зеленского.
Во время своей пресс-конференции Зеленский назвал мэра «бандитом», а его действия на фоне коронавируса — популизмом, передает «Радио НВ».
Бондаренко потребовал «показал хоть один приговор суда», где его признали бы бандитом. Мэр заявил, что у него «дочь учится на юридическом факультете и десятки жителей Черкасс звонили с просьбой подать в суд на президента», передает РИА «Новости».
Бондаренко намерен «подать в суд о защите чести и достоинства, если у президента таковая имеется».
«И я думаю, что мы поговорим о том, кто бандит», — сказал мэр Черкасс.
Напомним, национальная полиция Украины возбудила дело из-за решения властей города Черкассы ослабить карантинные меры, введенные из-за коронавируса.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что мэры украинских городов начали вести собственную, противоречащую звучащей из Киева, политику ослабления карантина.
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Комментарии
Украина , Происшествия , Анатолий Бондаренко , Владимир Зеленский , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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