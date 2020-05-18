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Сменить вывеску. Украина вновь хочет стать Русью 

РИА Новости 46 минут назад
Сменить вывеску: Украина вновь хочет стать Русью
Фото: РИА Новости
Идея Порошенко переименовать Украину в Киевскую Русь обретает второе дыхание. На этот раз идейным вдохновителем выступил украинский адвокат Андрей Федур.
Украинский адвокат Андрей Федур раскритиковал президента и поддержал идею переименования страны в Русь, поскольку видит в этом выход из сложившейся в стране ситуации. На своей странице в Fасеbook Федур напомнил, что Зеленский обещал перенести администрацию президента Украины в Украинский дом, где раньше располагался музей Ленина, однако слово свое не сдержал.
Адвокат усмотрел в этом знак свыше, мол, какая-то высшая сила его к Ленину не отпустила, написал Федур в своём Facebook.
Федур также выразил мнение, что этот "адский круг" будет продолжаться, если его не разорвать. И начать надо, видимо, с переоснования Украины, считает адвокат. Он отметил, что правы те, кто хочет вновь учредить украинское государство, создавая настоящее с именем Русь.
Да, делов –то. И переименовать президента Украины в князя да и крестить.
Похоже, все смешалось в голове у адвоката Федура — Ленин против Зеленского и страна Русь.
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите".
Ясно одно, как страну не называй, от этого экономика лучше не станет. Но ведь проще поднять хайп вокруг громкого названия с прицелом на независимость, чем заниматься делом.
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Украина , Статьи
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