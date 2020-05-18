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Украину призвали переименовать в Русь 

Артём Кульша и ещё 8 50 минут назад
Украине следует вернуть ее настоящее название — Русь. Об этом местный юрист Андрей Федур заявил в своем фейсбуке.
Федур, как сообщал «Рамблер», — адвокат в юридической фирме «Адвокатское объединение Fedur». Вчера он назвал здание Верховной рады Украины в Киеве дворцом для бала сатаны и выразил уверенность, что именно там режиссеру Владимиру Бортко стоило снимать финальные сцены своего сериала «Мастер и Маргарита» по одноименному роману писателя Михаила Булгакова.
«Понятно, что лучшим местом для бала является московский Кремль, но там сегодня кино не снимешь», — отметил юрист.
По его словам, в здании Верховной рады воруют души украинцев, а нынешний гетман, президент Украины Владимир Зеленский, еще год назад, словно ребенок почти непорочного политического зачатия, хотевший все изменить, принимает участие в бале сатаны.
«Так и будет продолжаться этот адский круг, если его не разорвать. Я должен признать, что правы те, кто хочет переоснования украинского государства, создания настоящего с названием Русь», — подытожил Федур.
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Украина , Видео , В мире , Социология , Владимир Зеленский , Владимир Бортко , Михаил Булгаков , Верховная Рада
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