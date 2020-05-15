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Зеленского раскритиковали за «консервацию курса» Порошенко 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 1 час назад
Зеленского раскритиковали за курс Порошенко
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский не готов выполнять Минские соглашения и двигаться к достижению мира в Донбассе, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Вместо этого, по ее словам, наблюдается консервация курса предыдущего главы украинского государства Петра Порошенко.
«Вместо движения к миру на Донбассе мы видим консервацию курса Порошенко в чистом виде», — сказала Панина РИА «Новости».
Она напомнила о продлении запрета российских сайтов и соцсетей на Украине. По словам Паниной, блокируя новостное пространство Украины от русскоязычных новостных ресурсов и социальных сетей, украинский лидер продолжает традиции утвердившегося в стране после 2014 года «авторитарно-националистического государства».
Депутат добавила, что действия Зеленского вызывают глубокое разочарование не только за пределами Украины, но и в самой стране, свидетельством этому служит продолжающееся падение рейтинга президента.
«Совершенно очевидно, что Зеленский не готов ни к выполнению минских соглашений, ни к реализации предвыборных обещаний, данных избирателям», — сказала Панина.
Напомним, Зеленский продлил на три года запрет российских интернет-ресурсов.
Кроме того, власти Украины исключили закрепление особого статуса Донбасса в конституции.
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Комментарии
Украина , В мире , Елена Панина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Комитет госдумы по международным делам , РИА Новости
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