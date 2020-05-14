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Киев обвинили в срыве диалога по прекращению огня 

News.ru 1 час назад
Киев обвинили в срыве диалога по прекращению огня
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
Представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов высказал претензии к властям Украины. Он обвинил их в срыве переговоров по прекращению огня.
Именно по вине Киева в очередной раз не принято заявление о прекращении огня. Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года, — цитирует заявление Грызлова РИА Новости.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Украина заранее знала о визите замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин для переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Поэтому Киев не считает визит Козака «играми за своей спиной».
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Украина , Армия , В мире , Политика , Ангела Меркель , Борис Грызлов , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ , РИА Новости , Киев
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