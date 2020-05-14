Украину сравнили с дойной коровой 

«МВФ, познав сладость удовлетворения своих непонятных требований украинской властью в плане принятия законов о земле, о банках, будет и дальше доить эту дойную корову, которой является украинская власть, чтобы добиться идеального для себя результата. Несмотря на страшную ситуацию в экономике страны и ту страшную ситуацию, которая сложилась с коронавирусом как на Украине, так и во всем мире, МВФ цинично будет продолжать политику давления, уничтожения украинского народа», — приводятся слова Медведчука на сайте партии.

Он добавил, что сильно сомневается в том, что Киев направит транш МВФ на восстановление экономики и оказание социальной помощи.

«У меня есть огромные сомнения, что именно так произойдет. И произойдет ли вообще. Потому что, когда дается оценка банковскому закону, который принят, тому же закону о земле, Всемирный банк и МВФ не скрывают, что это им не подходит и что надо дальше совершенствовать эту правовую фазу, которая называется «введение земли сельскохозяйственного назначения как предмета купли-продажи», то есть в рыночные условия», — сказал Медведчук.

Напомним, МВФ потребовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании с целью вывести с рынка неплатежеспособных банков.

В среду Рада приняла закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Теперь его должен подписать президент.