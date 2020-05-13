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Советская песня довела украинского посла до безумия 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
«Катюша» довела украинского посла до безумия
Фото: © РИА Новости, Геннадий Шишкин
Когда про украинских дипломатов говорят, что они видят российскую угрозу под каждым кустом, а кремлевский заговор — в каждой тарелке, это является гиперболой только отчасти. На сей раз посол Украины в Турции разглядел провокацию, пропаганду и фальсификацию истории в том, что на одном из курортов сыграли и спели знаменитую советскую «Катюшу». Хуже того, Анкаре пригрозили последствиями. Но какими именно?
О деградации профессии дипломата на независимой Украине газета ВЗГЛЯД подробно писала на примере министра-дилетанта Павла Климкина и нынешнего министра Дмитрия Кулебы, который еще только обживается на новом посту, но уже успел наговорить глупостей.
Между ними был еще Вадим Пристайко — человек осторожный и по меркам украинской державы удивительно адекватный. Возможно, поэтому в министрах не засиделся.
Правда, глава МИД — особый случай в мире переговоров и раутов, поскольку должность эта политическая. И в истории, и в современности немало примеров, когда ведомство внешних сношений успешно возглавляют именно политики или менеджеры широкого профиля, а не профессиональные дипломаты.
Другое дело — посол на важном направлении. Такая работа — искусство и наука одновременно, и кадры для нее в уважающих себя державах принято специально выращивать, обучая всем премудростям мастерства и передавая накопленный опыт по наследству.
В СССР сложилась собственная и весьма выдающаяся дипломатическая школа, затронувшая в том числе Украину, но за годы независимости ее извели буквально под корень. Можно было бы подумать, что это сделано нарочно — в рамках идеологического отрицания Киевом всего советского. Но, скорее всего, объяснение даже проще: за без малого 30 лет наши соседи бездарно промотали весь стартовый капитал, доставшийся им от бывшего Союза, и у профессиональной дипломатии не было шансов стать исключением — политический климат не тот.
Сейчас послами и консулами украинской державы работают такие кадры, которым рискованно доверить и руководство баней. Чтобы в этом убедиться, не нужны материалы СВР — достаточно заглянуть в социальные сети.
Вспомним консула в Гамбурге Василия Марущинца, заявившего в «Фейсбуке», что быть фашистом почетно. Обратим внимание, что любящий зиговать дипломат работал именно в Германии, поэтому скандал вышел аховый, но к настоящему моменту Марущинц уже восстановлен в должности.
Другой наглядный пример — посол в Финляндии Андрей Олефиров. После массового отравления в Иркутской области он разместил на своей странице в той же социальной сети безвкусные и глумливые картинки, высмеивающие эту трагедию. То есть, несмотря на статус, этикет и элементарные правила приличия, не смог сдержать злорадства от гибели людей, которые не сделали ничего плохого ни ему, ни Украине, но жили в России — и этого достаточно для прыжков по свежим могилам.
Посол в Сербии Александр Александрович занимается в основном тем, что пытается испортить отношения Белграда и Москвы. И все бы ничего — бывают в жизни послов и такие миссии, однако делает он это тем образом, что постоянно унижает страну пребывания (например, заявляет в интервью, что Сербия — марионетка РФ). Как следствие, получает обратный эффект: в Белграде Александровича считают человеком скандальным и попросту глупым.
Таких историй — вагон и маленькая тележка. Будем считать, что эта тележка предназначена для еще одного украинского посла — Андрея Сибиги, представляющего свою страну в Турции. К несчастью для индекса адекватности дипломатических работников Украины, он тоже умеет пользоваться социальными сетями.
Предметом скандала стало то, что турецкий город Аланья устроил на 9 мая концерт, на котором исполнили песню «Катюша». Собственно, все. Если вы не украинский дипломат со всеми вытекающими из этого последствиями, в этом невозможно разглядеть проблему.
Сибига разглядел. Песня была названа им «эпатажным перфомансом», «кремлевской пропагандой» и «монополизацией победы во Второй мировой войне».
«Неужели украинский турист больше не желателен в прекрасной Аланье?» — негодовал дипломат.
Аланья — это в Анталии, которую часто называют «русским курортом» из-за обилия русскоговорящих туристов. Для них, собственно, и предназначался концерт. Причем Сибига напрасно выделяет украинцев из общей русскоязычной массы как тех, кто должен был оскорбиться произошедшим. Нужно обладать особо альтернативным мышлением, чтобы оскорбиться от «Катюши», а такое даже на современной Украине нечасто встречается.
Трудно найти и тех, кто не помнит наизусть хотя бы первые два куплета, но все-таки напомним: «Катюша» — это песня о любви. В ней нет ни политики, ни милитаризма, ни войны как таковой. Есть только девушка, которая передает привет бойцу куда-то на дальнее пограничье, поскольку он, судя по всему, пограничник.
Композиция была создана, сыграна и записана в 1938 году. То есть «Катюша», строго говоря, даже не военная песня, просто в годы Великой Отечественной она завоевала популярность — по датам совпало.
Другими словами, посол Украины пригрозил стране пребывания бойкотом со стороны туристов, потому что в маленьком городе спели песню о любви на русском языке.
Украинские СМИ аккуратно называют это «инцидентом». Не писать же им в самом деле, что посол сошел с ума — непатриотично получится.
Особенность этой ситуации в том, что Сибига — не очередной сельский активист на дипломатической службе, а деятель достаточно опытный. Как минимум восемь лет он служил в Польше — не на посольской должности, но и не клерком. Варшава для Киева — столица соседняя, значимая и очень сложная, так что «абы кого» туда не отправляют.
Еще четыре года герой этой истории отработал как директор департамента консульской службы МИД. Это не просто важная должность — это должность, на которой действительно приходится работать, а не просто о историческом величии Запорожья рассуждать. В статусе директора Сибига даже приезжал на переговоры в Россию — это происходило тогда, когда в Донбассе уже шла война и представительство на уровне послов между нашими странами отсутствовало.
Все это время он воздерживался от публичных заявлений скандального характера. И вполне вероятно, что в Анкару перебазировался, находясь на хорошем счету именно как дипломат, тем более что турецким языком Сибига не владеет.
В тот период отношения с Турцией для Украины стали даже важнее, чем отношения с Польшей. Во-первых, турок старательно натравливали на Москву по теме Крыма, используя для этого «фактор единоверцев», то есть крымско-татарскую диаспору. Во-вторых, именно в Турции, конкретно — в Стамбуле, находится престол вселенского патриарха, у которого предстояло выклянчить томос — автокефалию для украинской церкви.
Эта автокефалия в итоге мало кому на Украине понравилась, но добыча томоса воспринималась как дело государственной важности и национально-исторического прорыва, так что в Турции Киеву был нужен работоспособный и вменяемый представитель.
Что с этим представителем случилось потом — вопрос открытый, но на вменяемого он больше не похож. Возможно, в праздник Сибига слишком много выпил, переживая за то, что бандеровская Украина проиграла Вторую мировую войну. Это единственное более-менее логичное объяснение. Особенно если учитывать определяющую деталь в биографии Сибиги — он из Галиции. Под Тернополем родился, а во Львовском университете имени Ивана Франко учился международным отношениям.
Чему его там научили, страшно представить.
Галицийскую бытовую русофобию часто преувеличивают, но на уровне элит — политических или творческих — она действительно возведена в абсолют. Совсем недавно в обеих упомянутых областях — Львовской и Тернопольской — местные парламенты запретили исполнение вообще любых русских песен и стихов. Это выглядело настолько дико, что суд впоследствии эти решения отменил — они противоречат законодательству даже нынешней Украины, а также вороху международных хартий.
Но Сибига не сдался.
Когда тебя разморило на турецком солнцепеке, а выпитое накануне вновь ударяет в голову, галицийское нутро неизбежно рвется наружу, будь ты хоть депутат, хоть дипломат. Вроде бы благообразный седой господин вдруг начинает сыпать детскими угрозами и неадекватными проклятьями лишь от того, что в маленьком курортном городе сыграли на русском языке песню про то, как поплыли туманы над рекой.
Это уже клиника, иначе просто не скажешь, но определенная гармония прослеживается: неадекватен посол, неадекватно и государство, его назначившее.
Государству, скорее всего, уже ничем не помочь, а поддается ли посконная тернопольская русофобия лечению на частном уровне, неизвестно. В качестве экспериментального средства можно применить холодный и честный ответ на риторически заданный вопрос — объяснить Сибиге, что его сограждане, загнанные в галицийскую политическую парадигму, уже стали самым нищим народом Европы и не имеют никаких перспектив изменить эту ситуацию. Как следствие, в украинских туристах в обозримом будущем не будет заинтересована ни Аланья, ни кто-либо еще, поскольку никому не нужны туристы без денег.
Может, хоть тогда протрезвеет.
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Комментарии 4
Украина , Политика , Статьи , Вадим Пристайко , Павел Климкин , Андрей Олефиров , МИД , Деловая газета "Взгляд" , Анкара , Иркутская Область , Киев , Москва , Сербия , Турция , Финляндия
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