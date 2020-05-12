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«Рассадник шизофрении»: в Раде раскритиковали МИД Украины 

Павел Тиунов и ещё 8 6 минут назад
МИД Украины сочли «рассадником шизофрении»
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины, комментируя годовщину пожара в Доме профсоюзов в Одессе, проявило предел наглости и ненависти к людям, заявил в эфире телеканала «112» депутат Верховной Рады Вадим Рабинович. По его словам, украинские дипломаты зачастую совершают неадекватные поступки.
Раннее, как сообщал «Рамблер», в заявлении МИД Украины прозвучали обвинения в сторону Россия, которая, по мнению дипломатов, является единственной стороной, не заинтересованной в установлении истинных причин трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.
При этом, отметили сотрудники внешнеполитического ведомства, Москва продолжает скрывать одного из ключевых участников событий — бывшего замначальника управления МВД Одесской области.
«По странному стечению обстоятельств, МИД является всегда у нас абсолютным рассадником, как бы это сказать, шизофрении», — подчеркнул Вадим Рабинович.
Он также охарактеризовал позицию дипломатического ведомства как «предел полуфашистской тупости». По его мнению, сотрудники МИД Украины повели себя нагло по отношению к людям, при этом, продемонстрировав свою ненависть к ним.
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Украина , В мире , Вадим Рабинович , МИД , МВД , Верховная Рада
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