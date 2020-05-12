МИД Украины сочли «рассадником шизофрении»

Раннее, как сообщал «Рамблер», в заявлении МИД Украины прозвучали обвинения в сторону Россия, которая, по мнению дипломатов, является единственной стороной, не заинтересованной в установлении истинных причин трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

При этом, отметили сотрудники внешнеполитического ведомства, Москва продолжает скрывать одного из ключевых участников событий — бывшего замначальника управления МВД Одесской области.

«По странному стечению обстоятельств, МИД является всегда у нас абсолютным рассадником, как бы это сказать, шизофрении», — подчеркнул Вадим Рабинович.

Он также охарактеризовал позицию дипломатического ведомства как «предел полуфашистской тупости». По его мнению, сотрудники МИД Украины повели себя нагло по отношению к людям, при этом, продемонстрировав свою ненависть к ним.