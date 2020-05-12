Зеленского окрестили «слабаком в роли президента»

По мнению Погребинского, лидером Украины управляет «колониальная администрация» из представителей западных структур и международных фондов.

«Слабак в роли президента. За его спиной принимают решения, назначают людей — он не может уволить», — сказал политолог.

Ранее Погребинский заявил, что Зеленский находится в состоянии паники. Об этом, по мнению политолога, свидетельствуют попытки срочно принять закон о продаже земли на Украине. «Его там ужасно напугали, что если ты немедленно не проголосуешь, то вообще скоро будет конец всему», — добавил эксперт.

28 апреля Владимир Зеленский подписал закон об открытии в стране рынка земли с 1 июля 2021 года. Согласно тексту законопроекта, до 2024 года землю смогут приобретать только физические лица, а с 2024 и юридические. Устанавливаются ограничения на количество земли, которое можно приобрести в одни руки. Иностранцам и лицам без гражданства запрещено покупать землю и доли в компаниях, приобретающих ее.