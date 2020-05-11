В Киеве задумались над ужесточением карантина 

Мэр Киева Виталий Кличко допустил введение более строгого карантина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация непростая, особенно накануне даты ослабления карантина. Кличко отметил, что любые послабления будут нелогичными и приведут к инфекционному взрыву, если динамика заражения коронавирусом будет расти.

«Тогда придется вводить более строгий карантин», — сказал он.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры борьбы с коронавирусом. Правительство продлило карантинный режим до 22 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

11 мая власти намерены ослабить карантин и разрешить посещать парки, детские и спортивные площадки, салоны красоты и парикмахерские.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 15 648 человек, 408 умерли. Общее число инфицированных в мире превысило 4,1 миллиона человек. За весь период пандемии скончались 282 719 пациентов, более 1,41 миллиона человек выздоровели.