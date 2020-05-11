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В Киеве задумались над ужесточением карантина 

Lenta.ru 2 часа назад
В Киеве задумались над ужесточением карантина
Фото: РИА Новости
Мэр Киева Виталий Кличко допустил введение более строгого карантина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, ситуация непростая, особенно накануне даты ослабления карантина. Кличко отметил, что любые послабления будут нелогичными и приведут к инфекционному взрыву, если динамика заражения коронавирусом будет расти.
«Тогда придется вводить более строгий карантин», — сказал он.
С 6 апреля на Украине ужесточили меры борьбы с коронавирусом. Правительство продлило карантинный режим до 22 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.
11 мая власти намерены ослабить карантин и разрешить посещать парки, детские и спортивные площадки, салоны красоты и парикмахерские.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 15 648 человек, 408 умерли. Общее число инфицированных в мире превысило 4,1 миллиона человек. За весь период пандемии скончались 282 719 пациентов, более 1,41 миллиона человек выздоровели.
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Украина , В мире , Виталий Кличко , Киев
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