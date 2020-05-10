Зеленского попросили перестать вмешиваться в дела России 

Так депутат отреагировал на планы украинского лидера установить памятник в виде колокола в Симферополе . «Украина не имеет никакого отношения к Крыму . Все это выглядит кощунственно», — заявил он.

Шеремет также отметил, что украинским властям нужно возводить не столько новые памятники, сколько сохранить существующие, которые напоминают о великой Победе советского народа над фашизмом.

Он призвал украинские власти раз и навсегда оставить претензии на Крым и начать строить добрососедские отношения с Россией. Тогда, по его словам, стоит установить памятник на крымском участке российско-украинской государственной границы, который будет символизировать братские отношения двух стран.

Ранее Зеленский заявил о запуске проекта по созданию мемориальных символов, в рамках которого планируется возвести четыре колокола, в том числе колокол Мира в Донецке и колокол Единства в Симферополе. Украинский президент отметил, что в момент, когда на Украине будет мир, все четыре колокола одновременно известят об этом событии.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.