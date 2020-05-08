Огонь по своим: кто убил милиционеров в Мариуполе

Украинских милиционеров из мариупольского управления МВД 9 мая 2014 года расстрелял батальон Нацгвардии «Азов», пишут российские СМИ со ссылкой на свидетелей трагедии. Это не соответсвует официальной позиции Киева, который утверждает, что силовики погибли от рук сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики. Но за пять лет следствия доказательства их виновности так и не были найдены.

С момента массовых беспорядков и митингов в Мариуполе , которые разгоняли батальон «Азов» и подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), прошло шесть лет. По этому случаю РИА «Новости» обнародовало уникальные документы и показания очевидцев тех событий, а также информацию, полученную от бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ). Все эти свидетельства либо ставят под сомнение, либо прямо опровергают официальные заявления Киева о гибели милиционеров от рук сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) накануне референдума о независимости.

Как рассказали агентству свидетели, 9 мая 2014 года украинских милиционеров из подконтрольного Киеву мариупольского управления МВД расстрелял батальон Нацгвардии «Азов».

Сигнал об открытии огня по своим отдал вновь назначенный тогда начальник горуправления Валерий Андрощук, утверждают собеседники РИА «Новости».

В Киеве при этом заявляют, что в тот день около 30 сторонников самопровозглашенной ДНР захватили Мариупольское управление МВД. Чтобы вернуть контроль над этим пунктом, в город вошли подразделения Нацгвардии, включая добровольческий батальон «Азов», отмечают украинские власти. В самый разгар празднования горожанами Дня Победы в центре города началась стрельба. В ходе нее погибли не менее 13 человек.

Произошедшие тогда события нашли отражение, в частности, в справке Донецкого зонального отдела Военной службы правопорядка Украины. Ее копию РИА «Новости» предоставил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров . Он же указал на нестыковки в документе.

В документе указано, что в 11.20 30 неизвестных вооруженных лиц начали штурмовать здания Мариупольского городского управления МВД. В Киеве неизвестными считают ополченцев ДНР. Чтобы помешать им, к зданию милиции выдвинулись Нацгвардия и «Азов», утверждают украинские власти.

«Дальше в справке четко указано, что в 12 часов штурм здания (Нацгвардией — «Газета.Ru») закончился освобождением ранее захваченных этажей. Вооруженные нападающие отступили и скрылись в неизвестном направлении. Через 40 минут! То есть за 40 минут неизвестные нападающие сначала захватили два этажа и за эти же 40 минут батальон «Азов» выбил их из здания, притом что 30 неизвестных вооруженных лиц скрылись в неизвестном направлении. Ни один не был захвачен в плен или убит на месте штурма», — обратил внимание Прозоров.

Сами пострадавшие в тот день украинские военные и нацгвардейцы утверждают, что не знают, кто по ним стрелял.

Экс-сотрудник СБУ убежден, что на месте стрельбы не было «чужих». По его мнению, мариупольские милиционеры отстреливались от военных и «азовцев».

Прозоров рассказал, что после случившегося общался с сотрудниками милиции из того УВД. Они тоже предполагали, что этот инцидент был провокацией киевских властей. Силовики считают, что это стало ответом на отказ разогнать демонстрацию по случаю 9 мая.

По подозрению в причастности к организации этих беспорядков задержали четверых сторонников ДНР: Вячеслава Бирюкова, Александра Стельниковича, Виктора Скрипника Евгения Дружинина . За пять лет следствия Киев до сих пор не доказал, что эти люди участвовали в захвате здания горотдела милиции.

«Здание УВД расстреливали. (Расстреливали тех — «Газета.Ru») которые не хотели идти против народа, против мирного народа. Их расстреливали. А теперь обвиняют нас…, когда мы стояли внизу, помогали этим милиционерам вылазить», — приводит РИА «Новости» слова Бирюкова.

Сторонники ДНР были освобождены по обмену пленными между Донецком и Киевом в декабре 2019 года.

«Азов», который обвиняют в расстреле милиционеров, был сформирован из добровольцев в мае 2014 года в Мариуполе как батальон Патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины. Полгода спустя подразделение развернули в полк.

Осенью прошлого года конгрессмены США выступили с предложением признать «Азов» террористической организацией.

Полк назвал это информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность.