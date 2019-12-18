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Политика

Президент Зеленский предложил исключить из конституции Украины особый статус Севастополя 

Газета.Ru
3 часа назад
Как Зеленский хочет распорядиться Севастополем
Фото: РИА Новости
Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении поправок в конституцию страны, в котором не обозначен «специальный статус» Севастополя. Украинские депутаты заявили, что не намерены поддерживать этот документ. При этом в Крыму посоветовали Украине не просто лишить город особого статуса, но и полностью исключить его из конституции, как и Крым.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из конституции страны упоминание о «специальном статусе» Севастополя, указано в тексте законопроекта 2598, который глава государства внес в Верховную раду.
Из проекта закона «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», который инициировал Зеленский, убрали упоминание о «специальном статусе» Севастополя.
Согласно статье 133 действующей редакции конституции страны, город обладает таким статусом наряду с Киевом. Но в нынешнем президентском законопроекте упоминается только украинская столица.
Депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «112» заявил, что фракция не намерена голосовать за этот законопроект.
«Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским», — сказал он.
При этом в Крыму решили, что полуостров стоит не просто лишить «особого статуса», но и полностью исключить из конституции Украины, которая пока не отвечает современным реалиям.
«Это огромное ошибка со стороны президента Зеленского. Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминается Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации», — заявил РИА «Новости» глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Только после этого конституцию Украины можно будет считать документом, который отвечает современным международным реалиям, а на сегодняшний день он «устарел почти на шесть лет», считает крымский депутат.
Глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев, в свою очередь, признал, что украинские власти имеют право выдвигать любые инициативы, но для полуострова, который является частью России, и его жителей они не имеют никакого значения.
В марте 2014 года, после госпереворота на Украине, в Крыму и Севастополе прошел референдум, на котором 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя поддержали идею вхождения в состав России как субъектов федерации. После того как Севастополь вошел в состав России, он получил статус города федерального значения. Украина и ряд западных стран до сих пор считают эти регионы своей, но временно оккупированной территорией.
При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что крымчане проголосовали за вхождение в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Тем не менее, на встрече в «нормандском формате» — Россия, Украина, Франция и Германия — 9 декабря его хотел поднять Владимир Зеленский. Об этом он говорил в интервью Le Monde незадолго до проведения этих переговоров. Как утверждал украинский лидер, если представители трех стран откажут ему в обсуждении этой темы, Киев начнет размышлять о согласовании нового формата.
При таком раскладе Украина, в первую очередь, рассмотрит возможность подключения к переговорам представителей Вашингтона. Он предположил, что участниками нового формата могли бы стать Вашингтон, Киев и Москва.
Президент Украины назвал Крым украинской территорией и выразил надежду, что он вернется под контроль Киева.
Некоторое время спустя пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал невозможным в любом формате обсуждение темы территориальной принадлежности Крыма с Украиной. На вопрос, какой будет реакция российской стороны, если Зеленский поднимет тему статуса полуострова в «нормандском формате», Песков ответил: «Хорошо известная».
«Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Ну и собственно какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях… Никакой здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос», — пояснил он.
Как отметил пресс-секретарь главы российского государства, если Зеленский на личной встрече с Путиным поднимет вопрос о принадлежности Крыма, российский лидер «безусловно даст развернутые, последовательные ответы на все соответствующие вопросы».
Впрочем, уже после встречи «нормандской четверки» стало известно, что вопрос принадлежности Крыма на переговорах не обсуждался вовсе.
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Комментарии 17
Украина , Политика , Статьи , Юрий Гемпель , Дмитрий Песков , Нестор Шуфрич , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ООН , Верховная Рада , РИА Новости , Le Monde , Киев , Республика Крым , Севастополь
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