Как Зеленский хочет распорядиться Севастополем

Президент Зеленский предложил исключить из конституции Украины особый статус Севастополя

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении поправок в конституцию страны, в котором не обозначен «специальный статус» Севастополя. Украинские депутаты заявили, что не намерены поддерживать этот документ. При этом в Крыму посоветовали Украине не просто лишить город особого статуса, но и полностью исключить его из конституции, как и Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из конституции страны упоминание о «специальном статусе» Севастополя, указано в тексте законопроекта 2598, который глава государства внес в Верховную раду.

Из проекта закона «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», который инициировал Зеленский, убрали упоминание о «специальном статусе» Севастополя.

Согласно статье 133 действующей редакции конституции страны, город обладает таким статусом наряду с Киевом . Но в нынешнем президентском законопроекте упоминается только украинская столица.

Депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «112» заявил, что фракция не намерена голосовать за этот законопроект.

«Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским», — сказал он.

При этом в Крыму решили, что полуостров стоит не просто лишить «особого статуса», но и полностью исключить из конституции Украины, которая пока не отвечает современным реалиям.

«Это огромное ошибка со стороны президента Зеленского. Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминается Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации», — заявил РИА «Новости» глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Только после этого конституцию Украины можно будет считать документом, который отвечает современным международным реалиям, а на сегодняшний день он «устарел почти на шесть лет», считает крымский депутат.

Глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев, в свою очередь, признал, что украинские власти имеют право выдвигать любые инициативы, но для полуострова, который является частью России, и его жителей они не имеют никакого значения.

В марте 2014 года, после госпереворота на Украине, в Крыму и Севастополе прошел референдум, на котором 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя поддержали идею вхождения в состав России как субъектов федерации. После того как Севастополь вошел в состав России, он получил статус города федерального значения. Украина и ряд западных стран до сих пор считают эти регионы своей, но временно оккупированной территорией.

При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что крымчане проголосовали за вхождение в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН . Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Тем не менее, на встрече в «нормандском формате» — Россия, Украина, Франция и Германия — 9 декабря его хотел поднять Владимир Зеленский. Об этом он говорил в интервью Le Monde незадолго до проведения этих переговоров. Как утверждал украинский лидер, если представители трех стран откажут ему в обсуждении этой темы, Киев начнет размышлять о согласовании нового формата.

При таком раскладе Украина, в первую очередь, рассмотрит возможность подключения к переговорам представителей Вашингтона. Он предположил, что участниками нового формата могли бы стать Вашингтон, Киев и Москва.

Президент Украины назвал Крым украинской территорией и выразил надежду, что он вернется под контроль Киева.

Некоторое время спустя пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал невозможным в любом формате обсуждение темы территориальной принадлежности Крыма с Украиной. На вопрос, какой будет реакция российской стороны, если Зеленский поднимет тему статуса полуострова в «нормандском формате», Песков ответил: «Хорошо известная».

«Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Ну и собственно какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях… Никакой здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос», — пояснил он.

Как отметил пресс-секретарь главы российского государства, если Зеленский на личной встрече с Путиным поднимет вопрос о принадлежности Крыма, российский лидер «безусловно даст развернутые, последовательные ответы на все соответствующие вопросы».

Впрочем, уже после встречи «нормандской четверки» стало известно, что вопрос принадлежности Крыма на переговорах не обсуждался вовсе.