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Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Украина вводит новые санкции против России
Фото: РИА Новости
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. Об этом говорится в постановлении кабинета министров Украины от 27 ноября этого года, опубликованном на сайте правительства.
"Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на временно оккупированной территории Украины", — говорится в документе.
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Теги:
Украина , В мире , Правительство Украины , Киев
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