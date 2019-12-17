Украинский министр опроверг отставку из-за низкой зарплаты и вспомнил пословицу

Министр юстиции Украины Денис Малюська опроверг информацию о своей отставке, которую распространила исключенная из президентской фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Анна Скороход. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV, видеозапись доступна в YouTube

По его словам, он не планирует покидать министерский пост из-за низкой зарплаты. Малюська отметил, что напишет заявление об отставке только в том случае, если об этом его попросит руководство страны. Говоря о том, какой должна быть заработная плата у членов правительства, Малюська вспомнил пословицу про толстого и худого.

«Это вопрос не настолько критический, как его раскрутили в СМИ. Потому что народ говорит: "Пока толстый сохнет, худой сдохнет", извиняюсь за фразу. Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала. Для меня так же. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до тех пор, то прожить можно спокойно, даже без зарплаты», — сказал украинский политик.

12 декабря Малюська пожаловался на низкую зарплату. Он рассказал, что когда он начал работать министром, то ежемесячно получал 16 тысяч гривен (около 43 тысяч рублей). Ситуация с оплатой изменилась в ноябре, когда членам правительства удалось договориться о надбавках. Теперь Малюська ежемесячно зарабатывает 29 тысяч гривен (78 тысяч рублей), однако эта сумма также его не устраивает.

Малюська является не первым украинским министром, который жалуется на низкую зарплату. В начале декабря министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов также заявил, что живет на собственные сбережения, а денег, которые ему за министерскую работу выплачивает государство, «хватает только на Uber».