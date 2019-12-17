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Зеленский не получит «диктаторских» полномочий 

Рамблер + ещё 4 11 минут назад
Конституционный суд Украины не одобрил законопроект, согласно которому полномочия президента страны должны быть расширены, сообщает издание СТРАНА.UA. Документ был признан неконституционным.
По данным издания, авторы законопроекта предусматривали расширение полномочий президента в виде наделениям главы государства правом назначать руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Ещё один законопроект, согласно которому необходимо перейти на пропорциональную систему выборов и сократить число депутатов Верховной рады, был отправлен на доработку.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналист газеты «Взгляд» Василий Стоякин выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский намерен стать диктатором. По его мнению, об этом свидетельствуют изменения, которые Зеленский стремится внести в законодательство, а именно лишить депутатов неприкосновенности, наделить себя правом назначать руководителей Бюро расследований и Антикоррупционного бюро, уменьшить состав Верховной рады, подчинить Национальную гвардию себе непосредственно.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Украина , Видео , В мире , Выборы на Украине , Законопроекты , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Деловая газета "Взгляд"
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