Зеленский не получит «диктаторских» полномочий

Конституционный суд Украины не одобрил законопроект, согласно которому полномочия президента страны должны быть расширены, сообщает издание СТРАНА.UA . Документ был признан неконституционным.

По данным издания, авторы законопроекта предусматривали расширение полномочий президента в виде наделениям главы государства правом назначать руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

Ещё один законопроект, согласно которому необходимо перейти на пропорциональную систему выборов и сократить число депутатов Верховной рады , был отправлен на доработку.