На нормандском саммите увидели «зеленых человечков»

На Украине рассказали о «зеленых человечках» на саммите «нормандской четверки»

Во время саммита «нормандской четверки» в Париже на территории Елисейского дворца присутствовали российские «зеленые человечки», заявил генеральный директор информационного агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко в беседе с изданием «Факты».

Он рассказал, что находился недалеко от пресс-центра, расположенного на полностью закрытой территории. Там же он увидел около 20 человек в балаклавах и военной форме с шевронами цвета российского флага.

«Настоящие "зеленые человечки"», — заметил Мартыненко.

Также он прокомментировал итоги саммита. По его словам, для президента Украины Владимира Зеленского такая встреча стала возможностью попасть в «высшую лигу мировой дипломатии». Глава государства «окунулся в этот процесс и вынырнул из него, не утонув», считает Мартыненко.

9 декабря в Париже прошла первая за три года встреча в «нормандском формате». Лидеры России, Украины, Франции и Германии обсудили пути урегулирования ситуации в Донбассе. По итогам саммита было решено придерживаться минских соглашений 2015 года.