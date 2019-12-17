На нормандском саммите увидели «зеленых человечков»

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На Украине рассказали о «зеленых человечках» на саммите «нормандской четверки» 

Lenta.ru + ещё 2 56 минут назад
Во время саммита «нормандской четверки» в Париже на территории Елисейского дворца присутствовали российские «зеленые человечки», заявил генеральный директор информационного агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко в беседе с изданием «Факты».
Он рассказал, что находился недалеко от пресс-центра, расположенного на полностью закрытой территории. Там же он увидел около 20 человек в балаклавах и военной форме с шевронами цвета российского флага.
«Настоящие "зеленые человечки"», — заметил Мартыненко.
Также он прокомментировал итоги саммита. По его словам, для президента Украины Владимира Зеленского такая встреча стала возможностью попасть в «высшую лигу мировой дипломатии». Глава государства «окунулся в этот процесс и вынырнул из него, не утонув», считает Мартыненко.
9 декабря в Париже прошла первая за три года встреча в «нормандском формате». Лидеры России, Украины, Франции и Германии обсудили пути урегулирования ситуации в Донбассе. По итогам саммита было решено придерживаться минских соглашений 2015 года.
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Теги:
Украина , Видео , В мире , Саммит , Владимир Зеленский , Александр Мартыненко , Интерфакс
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