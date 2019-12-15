Украинский журналист потребовал «исчезновения» русскоязычных детей

Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население Украины «должно исчезнуть как вид» или уехать в другую страну.

«Вся система базового образования должна быть нацелена на то, чтобы в Украине не было ни одного ребенка (ни одного!), который бы не знал украинского языка или не мог бы им пользоваться. На эту цель должна быть настроена вся начальная и средняя школа. С лица моей страны должны исчезнуть русскоязычные дети. Двуязычными, трехъязычными, четырехъязычными или чисто украиноязычными — могут быть. А вот одноязычные русскоязычные — должны исчезнуть как вид», — заявил Дроздов в соцсетях, передает «Страна.ua».

В качестве альтернативы ведущий предложил таким людям переехать жить в Россию или другую страну, «где можно быть одноязычным русскоязычным».

В октябре Дроздов назвал жителей республик Донбасса парнокопытными животными и предложил их лишать гражданства.