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Украинский журналист потребовал «исчезновения» русскоязычных детей 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Украинский журналист потребовал «исчезновения» русскоязычных детей
Фото: РИА Новости
Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население Украины «должно исчезнуть как вид» или уехать в другую страну.
«Вся система базового образования должна быть нацелена на то, чтобы в Украине не было ни одного ребенка (ни одного!), который бы не знал украинского языка или не мог бы им пользоваться. На эту цель должна быть настроена вся начальная и средняя школа. С лица моей страны должны исчезнуть русскоязычные дети. Двуязычными, трехъязычными, четырехъязычными или чисто украиноязычными — могут быть. А вот одноязычные русскоязычные — должны исчезнуть как вид», — заявил Дроздов в соцсетях, передает «Страна.ua».
В качестве альтернативы ведущий предложил таким людям переехать жить в Россию или другую страну, «где можно быть одноязычным русскоязычным».
В октябре Дроздов назвал жителей республик Донбасса парнокопытными животными и предложил их лишать гражданства.
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Теги:
Украина , В мире , Остап Дроздов
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