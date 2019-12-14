Зеленский решил изменить конституцию

Зеленский внес в Верховную раду проект изменений в конституцию

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Документ получен Верховной радой и передан на рассмотрение руководству 13 декабря. Кроме того, Зеленский определил законопроект как неотложный.

Текст документа пока не обнародован.

Напомним, что Рада в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, предусматривающие передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Но из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок.

Закон об особом статусе Донбасса Верховная рада приняла в 2014 году, но так и не ввела в действие. Осенью 2018 года парламент продлил его до конца 2019 года.