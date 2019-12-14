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Зеленский внес в Верховную раду проект изменений в конституцию 

Вечерняя Москва + ещё 11 1 час назад
Зеленский решил изменить конституцию
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». Об этом сообщается на официальном сайте парламента.
Документ получен Верховной радой и передан на рассмотрение руководству 13 декабря. Кроме того, Зеленский определил законопроект как неотложный.
Текст документа пока не обнародован.
Напомним, что Рада в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, предусматривающие передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Но из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок.
Закон об особом статусе Донбасса Верховная рада приняла в 2014 году, но так и не ввела в действие. Осенью 2018 года парламент продлил его до конца 2019 года.
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Теги:
Украина , В мире , Выборы на Украине , Законопроекты , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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