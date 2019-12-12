В убийстве Шеремета обвинили рок-музыканта

Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета . Об этом сообщил в Facebook глава МВД Украины Арсен Аваков.

Позднее в четверг МВД устроит брифинг, на котором обещает рассказать подробности задержания подозреваемых.

Одним из подозреваемых стал рок-музыкант, основатель группы Riffmaster и бывший участник АТО Андрей Антоненко . На своей странице в Facebook он написал, что ему «предъявляют убийство Шеремета». В интервью телеканалу «Громадске» Антоненко заявил, что предъявляемые обвинения стали для него «приятной неожиданностью» и он даже не помнит, когда это убийство произошло.

Как сообщает «Медуза», в соучастии в убийстве подозревается волонтер и врач Юлия Кузьменко. Адвокат Влад Добош сообщил в Facebook, что ее задержали за убийство, но не привел подробностей. Предположительно, речь идет об убийстве Шеремета.