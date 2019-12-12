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В убийстве Шеремета обвинили рок-музыканта 

Рамблер + ещё 78 35 минут назад
Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил в Facebook глава МВД Украины Арсен Аваков.
Позднее в четверг МВД устроит брифинг, на котором обещает рассказать подробности задержания подозреваемых.
Одним из подозреваемых стал рок-музыкант, основатель группы Riffmaster и бывший участник АТО Андрей Антоненко. На своей странице в Facebook он написал, что ему «предъявляют убийство Шеремета». В интервью телеканалу «Громадске» Антоненко заявил, что предъявляемые обвинения стали для него «приятной неожиданностью» и он даже не помнит, когда это убийство произошло.
Как сообщает «Медуза», в соучастии в убийстве подозревается волонтер и врач Юлия Кузьменко. Адвокат Влад Добош сообщил в Facebook, что ее задержали за убийство, но не привел подробностей. Предположительно, речь идет об убийстве Шеремета.
Журналист Павел Шеремет, работавший в России, Белоруссии и на Украине, был убит в Киеве 20 июля 2016 года в результате взрыва бомбы, установленной под днищем автомобиля руководителя «Украинской правды» Алены Притулы.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Украина , Видео , Происшествия , Алена Притула , Андрей Антоненко , Павел Шеремет , МВД , Украинская правда
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