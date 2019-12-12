Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Политика
Россия жестко ответила Германии
Россия жестко ответила Германии
Политика
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Общество
Мужчина нашел способ выйти на пенсию в 24 года
Мужчина нашел способ выйти на пенсию в 24 года
Общество

Россияне не хотят сотрудничества России и Украины по транзиту газа 

Рамблер 1 час назад
Россияне не хотят сотрудничества России и Украины по транзиту газа
Фото: ТАСС
50% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не хотят, чтобы Россия и Украина сотрудничали по транзиту газа. В качестве причины они назвали нежелание иметь какие-либо связи с этой страной.
«Нет, не хочу. Не считаю, что с Украиной вообще необходимо налаживать контакты», — ответили участники.
34% опрошенных не хотят этого сотрудничества по причине опасений в возникновении новых конфликтных ситуаций.
«Не хочу. Возникнут новые проблемы. Сейчас их и так хватает», — сказали они.
10% проголосовавших хотят, чтобы обе страны сотрудничали.
«В таком случае [в случае сотрудничества. — Прим. ред.] отношения с Украиной могут постепенно налаживаться», — высказались они.
6% россиян тоже ждут, когда Россия и Украина начнут снова сотрудничать по газу. По их мнению, экономически для России это было бы очень выгодно.
Всего в опросе приняли участие 13786 человек.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе переговоров Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите «нормандской четверки» обсуждался вопрос газа. Однако сторонам пока не удалось выйти на окончательные договоренности.
"Позиции сторон известны. Условлено, что руководители газовых компаний и профильные министры продолжат свое общение", — сообщил представитель Кремля.
Видео дня. Жительницу Екатеринбурга заочно похоронили
Комментарии 
Редактор:  Лера Букина
Теги:
Украина , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина
Пока вы спали: Путина удивил отчет Кудрина 160
Россия жестко ответила Германии
Россия жестко ответила Германии 345
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян 534
Мужчина нашел способ выйти на пенсию в 24 года
Мужчина нашел способ выйти на пенсию в 24 года 105
Трамп сделал Лаврову деловое предложение
Трамп сделал Лаврову деловое предложение 217
Видео
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
01:22
Опубликовано видео пуска ракеты «Союз-2.1б» в Плесецке
Армия
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
00:05
Опубликовано видео ЧП на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Происшествия
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
01:13
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
Политика
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
00:56
В войска поступила партия «арктических» танков Т-80БВМ
Армия
Россияне празднуют День Конституции
00:46
Россияне празднуют День Конституции
Общество
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
Происшествия В мире
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
00:38
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
02:34
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение