Россияне не хотят сотрудничества России и Украины по транзиту газа

50% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не хотят, чтобы Россия Украина сотрудничали по транзиту газа. В качестве причины они назвали нежелание иметь какие-либо связи с этой страной.

«Нет, не хочу. Не считаю, что с Украиной вообще необходимо налаживать контакты», — ответили участники.

34% опрошенных не хотят этого сотрудничества по причине опасений в возникновении новых конфликтных ситуаций.

«Не хочу. Возникнут новые проблемы. Сейчас их и так хватает», — сказали они.

10% проголосовавших хотят, чтобы обе страны сотрудничали.

«В таком случае [в случае сотрудничества. — Прим. ред.] отношения с Украиной могут постепенно налаживаться», — высказались они.

6% россиян тоже ждут, когда Россия и Украина начнут снова сотрудничать по газу. По их мнению, экономически для России это было бы очень выгодно.

Всего в опросе приняли участие 13786 человек.

"Позиции сторон известны. Условлено, что руководители газовых компаний и профильные министры продолжат свое общение", — сообщил представитель Кремля.